Киян попередили про нову небезпеку: що відбувається

Штормовий вітер може наробити чимало горя
Штормове попередження через сильний вітер оголосили в Україні на вівторок, 1 квітня. Пориви вітру, сягатимуть більше 15 метрів за секунду, інформує Український гідрометцентр.
У найближчу годину з утриманням до кінця дня 1 квітня в столиці пориви північного вітру становитимуть від 15 до 18 метрів за секунду. Синоптики присвоїли погодним умовам на сьогодні перший, жовтий, рівень небезпечності.
У Києві оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: Getty Images)
Фахівці дають кілька порад, як уберегтися від сильного вітру:
У Києві оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, 11 березня, Україною пронісся сильний ураган, який наробив багато лиха: забрав життя кількох людей, були масово повалені дерева, із дахів зривало покриття, нівечило автомобілі. Вітер перевертав паркани і навіть зупинки громадського транспорту.
Раніше ми писали про те, як отримати компенсацію, якщо ви стали жертвою стихії. Наприклад, коли на автомобіль раптово впало дерево або коли буревій зруйнував частину будинку - зірвав дах чи пошкодив стіни.