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Киян попередили про нову небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    01.04.2019 - 12:29
Киян попередили про нову небезпеку: що відбувається
У Києві оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)

Штормовий вітер може наробити чимало горя

Штормове попередження через сильний вітер оголосили в Україні на вівторок, 1 квітня. Пориви вітру, сягатимуть більше 15 метрів за секунду, інформує Український гідрометцентр.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 1 квітня в столиці пориви північного вітру становитимуть від 15 до 18 метрів за секунду. Синоптики присвоїли погодним умовам на сьогодні перший, жовтий, рівень небезпечності.

Киян попередили про нову небезпеку: що відбувається

У Києві оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: Getty Images)

Фахівці дають кілька порад, як уберегтися від сильного вітру: 

  • Щільно закрийте вікна в будинках та приберіть всі предмети, які можуть випасти назовні, з відкритих балконів.
  • Якщо ви опинилися на вулиці під час шторму, тримайтеся осторонь від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.
  • При сильних поривах вітру краще сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
  • Уникайте великих, а особливо - трухлявих, дерев. Не паркуйте поблизу них автомобілі.

Киян попередили про нову небезпеку: що відбувається

У Києві оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, 11 березня, Україною пронісся сильний ураган, який наробив багато лиха: забрав життя кількох людей, були масово повалені дерева, із дахів зривало покриття, нівечило автомобілі. Вітер перевертав паркани і навіть зупинки громадського транспорту.

Раніше ми писали про те, як отримати компенсацію, якщо ви стали жертвою стихії. Наприклад, коли на автомобіль раптово впало дерево або коли буревій зруйнував частину будинку - зірвав дах чи пошкодив стіни.

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