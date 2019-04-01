Киевлян предупредили о новой опасности: что происходит

Штормовой ветер может наделать много горя
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Киеве на вторник, 1 апреля. Порывы ветра будут достигать более 15 метров за секунду, информирует Украинский гидрометцентр.
В ближайший час с удержанием до конца дня 1 апреля в столице порывы северного ветра составят от 15 до 18 метров за секунду. Синоптики присвоили погодным условиям на сегодня первый, желтый, уровень опасности.
В Киеве объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: Getty Images)
Специалисты дают несколько советов, как уберечься от сильного ветра:
В Киеве объявили штормовое предупреждение - желтый уровень опасности (фото: РБК-Украина)
Напомним, 11 марта, Украиной пронесся сильный ураган, который наделал много бед: унес жизни нескольких человек, были массово повалены деревья, с крыш срывало покрытие, покалечило автомобили. Ветер переворачивал заборы и даже остановки общественного транспорта.
Ранее мы писали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой стихии. Например, когда на автомобиль внезапно упало дерево или когда ураган разрушил часть дома - сорвал крышу или повредил стены.