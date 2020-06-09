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Киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин: кого це торкнеться

STYLERЖиття    09.06.2020 - 10:42
Киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин: кого це торкнеться
У Києві можуть посилити карантин (фото: РБК-Україна)

Деяким категоріям жителів Києва можуть обмежити вихід на вулицю

У Києві можуть рекомендувати обмежити вихід на вулицю для людей вікової групи старше 60 років, оскільки вони входять у групу ризику коронавіруса. А як відомо, на минулому тижні в Україні в цілому та в столиці зокрема збільшилося число інфікованих коронавірусом і навіть було встановлено антирекорд - 588 випадків за добу.

Про нові обмежувальні заходи заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З 10 червня в Україні планується нове ослаблення карантину, але деякі регіони до цього ще не готові. Так, раніше в МОЗ заявили, що це Київ і 7 областей - Волинська, Житомирська Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернігівська та Чернівецька області.

У зв'язку з цим пенсіонерам столиці - тим кому від 60 років і вище - можуть порекомендувати залишатися вдома до тих пір, поки ситуація не покращиться. Це питання знаходиться в компетенції Київської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 9 червня в Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Самим "зараженим" на сьогодні регіоном залишається Дніпровський. Тут на сьогодні 665 хворих. На другому і третьому місцях Печерський (460) і Деснянський (407) райони.

Киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин: кого це торкнеться

Ситуація з коронавірусом в Києві (Telegram/Віталій Кличко)

Раніше ми писали, що у Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності коронавірусом.

Також повідомлялося, що Ебола спалахнула з новою силою і просунулася на тисячу кілометрів.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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