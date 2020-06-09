Ебола спалахнула з новою силою і просунулася на тисячу кілометрів: що відомо

В Африці новий спалах лихоманки Ебола (фото: twitter.com/IFRCAfrica)

Новий спалах вірусу Ебола зафіксований в африканській країні

Лихоманка Ебола знову активізувалася в Африці. Новий спалах хвороби стався в західній частині Демократичної Республіки Конго. Станом на вівторок, 9 червня, відомо про 12 хворих і шість загиблих від смертельно небезпечного вірусу.

Зазначимо, що ще трохи більше як тиждень тому, 1 червня, повідомлялося тільки про шість хворих і чотирьох померлих. Всі випадки інфікування були виявлені в місті Мбандака, пише Рамблер.

Повідомляється, що у дев'ятьох людей вірус вже підтвердили, а трьом поки що поставили попередній діагноз.

Новий епіцентр лихоманки в Мбандака знаходиться на відстані більше тисячі кілометрів від місця попередніх спалахів Еболи.

Ебола в Конго вперше з'явилася у 2018-му. А напередодні заяви про повну перемогу над хворобою у квітні цього року був виявлений новий спалах.

Вірус Ебола під мікроскопом (фото: wikipedia.org)

Ебола - це гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Спалахи раніше були в Центральній і Західній Африці. У хвороби дуже висока летальність - у середньому близько 50%.

Вперше вірус виявили ще в 1976-му в басейні річки Ебола в Заїрі, звідки й пішла така назва.

Раніше ми писали, що в МОЗ назвали дату, коли очікують нульову захворюваність коронавірусом.

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Автор: Светлана Мащенко