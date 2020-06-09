Ебола спалахнула з новою силою і просунулася на тисячу кілометрів: що відомо

Новий спалах вірусу Ебола зафіксований в африканській країні
Лихоманка Ебола знову активізувалася в Африці. Новий спалах хвороби стався в західній частині Демократичної Республіки Конго. Станом на вівторок, 9 червня, відомо про 12 хворих і шість загиблих від смертельно небезпечного вірусу.
Зазначимо, що ще трохи більше як тиждень тому, 1 червня, повідомлялося тільки про шість хворих і чотирьох померлих. Всі випадки інфікування були виявлені в місті Мбандака, пише Рамблер.
Повідомляється, що у дев'ятьох людей вірус вже підтвердили, а трьом поки що поставили попередній діагноз.
Новий епіцентр лихоманки в Мбандака знаходиться на відстані більше тисячі кілометрів від місця попередніх спалахів Еболи.
Ебола в Конго вперше з'явилася у 2018-му. А напередодні заяви про повну перемогу над хворобою у квітні цього року був виявлений новий спалах.
Вірус Ебола під мікроскопом (фото: wikipedia.org)
Ебола - це гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Спалахи раніше були в Центральній і Західній Африці. У хвороби дуже висока летальність - у середньому близько 50%.
Вперше вірус виявили ще в 1976-му в басейні річки Ебола в Заїрі, звідки й пішла така назва.
Раніше ми писали, що в МОЗ назвали дату, коли очікують нульову захворюваність коронавірусом.
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Автор: Светлана Мащенко