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Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 19:34
Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро Метро Києва поповнитися новим модернізованим поїздом
Автор: Роман Мирончук

Вагоноремонтний завод КП "Київський метрополітен" вперше самостійно зробив модернізацію поїзда. Був відремонтований склад з 5-ти вагонів, які були зроблені у 1981-1984 роках.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляється на сайті відомства.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

Незабаром оновлений поїзд почне курсувати на синій лінії (Оболонсько-Теремковська лінія) столичного метрополітену.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

"Практично ми маємо новий поїзд метро - зручний як для пасажирів, так і для машиніста", - підкреслив Густєлєв.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

За його словами, нові несучі конструкції кузова поїзда повинні забезпечити експлуатацію вагонів на 22 роки.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

У вагонах стоять нові двері, вікна, освітлення в салоні та інше. У кабіні машиніста стоїть новий пульт управління. Також є кондиціонер. Крім того, на дзеркалах заднього виду і лобовому склі працює електропідігрів.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

"Також вперше в київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що показує схему лінії метрополітену та місцеперебування поїзда в реальному часі під час руху лінією", - повідомив заступник голови КМДА.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

Під час ремонту всі матеріали закуповувались в українських постачальників. Модернізація поїзда з 5-ти вагонів обійшлася в 35 мільйонів гривень.

Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метроКиянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, 16 лютого вранці в метро Києва утворився черговий колапс. Тиснява утворилася на станції метро "Вокзальна". При цьому в коментарях українці висловили свої думки, чому сьогодні вранці був такий ажіотаж.

Ми також писали про те, що набирає обертів новий скандал в метро Києва. Частину оригінальних дерев'яних дверей вирішили замінити на стандартні металеві. Але дані двері - частина пам'ятки архітектури.

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