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Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 19:34
Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро Метро Киева пополниться новым модернизированным поездом
Автор: Роман Мирончук

Вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно сделал модернизацию поезда. Был отремонтирован состав из 5-ти вагонов, которые были сделаны в 1981-1984 годах.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, сообщается на сайте ведомства.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

В скором времени обновленный поезд начнет курсировать на синей линии (Оболонско-Теремковская линия) столичного метрополитена.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Практически мы имеем новый поезд метро - удобный как для пассажиров, так и для машиниста", - подчеркнул Густелев.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

По его словам, новые несущие конструкции кузова поезда должны обеспечить эксплуатацию вагонов на 22 года.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

В вагонах стоят новые двери, окна, освещение в салоне и прочее. В кабине машиниста стоит новый пульт управления. Также есть кондиционер. Кроме того, на зеркалах заднего вида и лобовом стекле работает электроподогрев.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Также впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения линией", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

Во время ремонта все материалы закупались у украинских поставщиков. Модернизация поезда из 5-ти вагонов обошлась в 35 миллионов гривен.

Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метроКиевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

Напомним, 16 февраля утром в метро Киева образовался очередной коллапс. Давка образовалась на станции метро "Вокзальная". При этом в комментариях украинцы высказали свои мнения, почему сегодня утром был такой ажиотаж.

Мы также писали о том, что набирает обороты новый скандал в метро Киева. Часть оригинальных деревянных дверей решили заменить на стандартные металлические. Но данные двери - часть памятки архитектуры.

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