Кияни влаштували справжній ажіотаж в торгових центрах: фото з дня відкриття

У Києві відкрилися ТРЦ (колаж: РБК-Україна)

У Київ в день відкриття ТРЦ жителі столиці масово вирушили на шопінг

У Києві о 10:00 30 травня відкрилися торгові центри столиці. Попри те, що фуд-корти, розважальні зони та кінотеатри залишаються відкритими, жителі столиці влаштували справжній ажіотаж у ТРЦ по всьому місту. Черги у багато магазинів розтягувалися на десятки метрів. При цьому в деяких ТРЦ спостерігалися дуже масові скупчення людей.

Через те, що з 30 травня в Києві послабили карантин і дозволили роботу ТРЦ, багато жителів столиці вирушили за покупками. Раніше ми повідомляли, що в багатьох торгових центрах введені посилені правила безпеки для відвідувачів і співробітників. Так, перед входом в ТРЦ проводиться обов'язковий температурний скринінг, весь персонал працює в засобах індивідуального захисту, перед входом в магазин і біля кас встановлено розмітку для спрощення контролю соціальної дистанції, в ТРЦ розміщені санітарні зони, в яких можна безкоштовно скористатися антисептиками.

Наголошується, що змін в розкладі не планують. Поки будуть працювати тільки торгові площі та ресторани, що працюють на винос. Розважальні, дитячі зони й кінотеатр будуть закриті до наступного розпорядження КМДА.

При цьому вже в перший день з моменту відкриття ТРЦ кияни влаштували справжній ажіотаж. Фотографії з місця подій опублікував "Информатор".

Що відбувається в ТРЦ Києва 30 травня (фото: Інформатор)

У соціальних мережах також стали ділитися радістю чергового послаблення карантину.

Що відбувається в ТРЦ Києва 30 травня (фото: instagram.com)

Нагадаємо, що раніше ми писали, при яких умовах будуть пускати в торгові центри в Києві та що залишається під забороною.

Також РБК-Україна писало, що Київська міська державна адміністрація визначила умови, за якими в Києві можуть посилити карантин.

Раніше повідомлялося, що Україна пройшла пік коронавіруса.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна