Киевляне устроили настоящий ажиотаж в торговых центрах: фото со дня открытия

В Киеве открылись ТРЦ (коллаж: РБК-Украина)

В Киев в день открытия ТРЦ жители столицы массово отправились на шоппинг

В Киеве в 10:00 30 мая открылись торговые центры столицы. Несмотря на то, что фуд-корты, развлекательные зоны и кинотеатры остаются открытыми, жители столицы устроили настоящий ажиотаж в ТРЦ по всему городу. Очереди во многие магазины растягивались на десятки метров. При этом в некоторых ТРЦ наблюдались очень массовые скопления людей.

Так как с 30 мая в Киеве ослабили карантин и разрешили работу ТРЦ, многие жители столицы отправились за покупками. Ранее мы сообщали, что во многих торговых центрах введены усиленные правила безопасности для посетителей и сотрудников. Так, перед входом в ТРЦ проводится обязательный температурный скрининг, весь персонал работает в средствах индивидуальной защиты, перед входом в магазин и возле касс установлена разметка для упрощения контроля социальной дистанции, в ТРЦ размещены санитарные зоны, в которых можно бесплатно воспользоваться антисептиками.

Отмечается, что изменений в расписании не планируют. Пока будут работать только торговые площади и рестораны, работающие на вынос. Развлекательные, детские зоны и кинотеатр будут закрыты до следующего распоряжения КГГА.

При этом уже в первый день с момента открытия ТРЦ киевляне устроили настоящий ажиотаж. Фотографии с места событий опубликовал "Информатор".

Что происходит в ТРЦ Киева 30 мая (фото: Информатор)

В социальных сетях также стали делиться радостью очередного ослабления карантина.

Что происходит в ТРЦ Киева 30 мая (фото: instagram.com)

Напомним, что ранее мы писали, при каких условиях будут пускать в торговые центры в Киеве и что остается под запретом.

Также РБК-Украина писало, что Киевская городская государственная администрация определила условия, по которым в Киеве могут ужесточить карантин.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик коронавируса.

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Автор: Киселева Анна