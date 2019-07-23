На киянку напав невідомий чоловік і намагався втопити: поліція затримала неадеквата

Поліція знайшла чоловіка, який напав на жінку та намагався її втопити на Русанівці. Городянина з дуже неадекватною поведінкою виявили раніше, він ходив по вулицях оголеним і чіплявся до жінок. 19 липня він мало не втопив 60-річну Світлану Коптиліну, яка рано вранці купалася в Дніпрі.

Поліція направила його в психіатричну лікарню, через те, що неозброєним поглядом видно, що у нього великі проблеми з психікою.

"Він дійсно небезпечний. У поліції сказали, що, коли його затримали, він говорив на різних мовах, а потім і гарчав, і мичав... Якщо це дійсно пацієнт психіатричної лікарні, то невідомо, скільки він перебував на волі і що встиг накоїти. Мені у Facebook вже надіслали інформацію про те, що 18 липня (тобто за день до того, що сталося зі мною) на Русанівському каналі в воді знайшли тіло людини. Вона потонула. Але що якщо з нею трапилося те ж, що і зі мною, тільки вона не змогла в останній момент спастися?" - розповіла "Фактам" Світлана Коптиліна.

Фото: Поліція знайшла чоловіка, який ледь не втопив жінку (fakty.ua)

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік затриманий після його "голих витівок" на Лівобережній.

А в прокуратурі Києва повідомили, що 29-річному затриманому оголошено про підозру у кримінальному провадженні.

"За погодженням з прокурором слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину — замаху на вбивство з хуліганських спонукань. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Також вирішується питання про призначення підозрюваному стаціонарної судово-психіатричної експертизи", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Нагадаємо, що киянка Світлана Коптиліна розповіла страшну історію про те, як невідомий чоловік спробував втопити її на каналі по вулиці Раїси Окіпної. Молодий хлопець просто підплив до неї і почав тримати голову під водою.

До речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбувся моторошний напад на чоловіка.