ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках

STYLERЖиття    11.04.2019 - 14:33
Під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках
Школярів залякують вчителя (Колаж РБК-Україна)

Вчителі і директор школи змушують дітей писати пояснювальні з будь-якого приводу

У Бородянці Київської області педагоги залякують учнів обліком в поліції і штрафами навіть за незначні порушення. Про це написала одна з мам в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Користувач з ім'ям Лана Ланусик повідомила, що в загальноосвітній школі 1-2 ступеня Бородянки вчителі та директор школи регулярно залякують учнів за самі незначні порушення. Вони кажуть, що будуть писати доповідні, а потім поставлять на облік в поліції і змусять платити штраф.

"Чи можна вважати буллингом залякування учнів директором школи та вчителями, якщо при самих незначних порушеннях (забув зошит, заговорив або посміхнувся на уроці), відразу лякають доповідними записками. А іноді й змушують учнів їх писати, і у випадку, якщо їх набирається вже три, то лякають, що нібито поставлять на облік в поліції або штрафом у 1750 гривень. Одну дитину з класу вже поставили на облік, ще троє дітей за словами класного керівника – на черзі", - написала Лана і додала, що доповідні записки написали вже на половину класу.

Під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на урокахУ Бородянці вчителі та директор школи залякують дітей (pixabay.com)

У коментарях користувачі надали скріншоти закону про те, в яких ситуаціях можуть поставити учня на облік і пояснили, що подібна поведінка педагогів – це порушення.

Крім того, користувачі припустили, що учнів ставлять на облік школи, а не поліції і робиться це лише для того, щоб налякати дітей за погану поведінку.

Автор посту розповіла, що одна з учениць після чергової розмови з вчителем про пояснювальні, зомліла від хвилювання і страху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у школі під Полтавою побили хлопчика до реанімації.

А також розповідали про те, що у Херсоні вчителі почали залякувати учнів.

Куди дивляться батьки? У Хмельницькому семикласниці напали на однолітку На школяра обрушилася плитка: деталі події під Києвом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України школаучителябулінг
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся