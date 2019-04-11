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Под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 14:33
Под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках
Школьников запугивают учителя (Коллаж РБК-Украина)

Учителя и директор школы заставляют детей писать объяснительные по любому поводу

В Бородянке Киевской области педагоги запугивают учеников учетом в полиции и штрафами даже за незначительные нарушения. Об этом написала одна из мам в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Пользователь с именем Лана Ланусик сообщила, что в общеобразовательной школе 1-2 степени Бородянки учителя и директор школы регулярно запугивают учеников за самые незначительные нарушения. Они говорят, что будут писать докладные, а потом поставят на учет в полиции и заставят платить штраф.

"Можно ли считать буллингом запугивание учеников директором школы и учителями, если при самых незначительных нарушениях (забыл тетрадь, заговорил или улыбнулся на уроке), сразу пугают докладными записками. А иногда и заставляют учеников их писать, и в случае, если их набирается уже три, то пугают, что якобы поставят на учет в полиции или штрафом в 1750 гривен. Одного ребенка из класса уже поставили на учет, еще трое детей по словам классного руководителя – на очереди", - написала Лана и добавила, что докладные записки написали уже на половину класса.

Под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках

В Бородянке учителя и директор школы запугивают детей (pixabay.com)

В комментариях пользователи предоставили скриншоты закона о том, в каких ситуациях могут поставить ученика на учет и объяснили, что подобное поведение педагогов – это нарушение.

Кроме того, пользователи предположили, что учеников ставят на учет школы, а не полиции и делается это только для того, чтобы напугать детей за плохое поведение.

Автор поста рассказала, что одна из учениц после очередного разговора с учителем об объяснительных, упала в обморок от волнения и страха.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школе под Полтавой избили мальчика до реанимации.

А также рассказывали о том, что в Херсоне учителя начали запугивать учеников.

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