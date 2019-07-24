Під Києвом жінка зарізала чоловіка: деталі кривавої трагедії

Ілюстративне фото (facebook.com/nevnov)

Чоловік помер у машині швидкої допомоги

У Київській області в місті Фастів сталася сімейна драма, яка закінчилася смертельно для батька сімейства. Чоловік прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння, між подружжям виникла серйозна сварка. Жінка в пориві злості нанесла чоловікові удар ножем в груди. Він помер в кареті швидкої допомоги. Про це повідомляє Національна поліція Київської області в Facebook.

Трагедія сталася 23 липня. Відзначається, що сама дружина викликала швидку допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося. У пари залишилося троє дітей.

"Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що 40-річний місцевий житель повернувся додому в стані алкогольного сп'яніння. Між ним і його дружиною раптово стався конфлікт, тоді жінка схопила кухонний ніж і нанесла удар в груди своєму чоловікові. Нападниця сама викликала швидку, проте лікарям не вдалося врятувати постраждалого. Відомо, що у подружжя залишилося троє неповнолітніх дітей", - повідомили в поліції.

Скріншот поста (facebook.com/pol.kyivregion)

Фото: Дружина залишила дітей без батька (facebook.com/pol.kyivregion)

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тепер їй загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Як ми раніше писали, у Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її знайшли в квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали підозрюваного по цій справі. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Полтави.

До речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбувся моторошний напад на чоловіка.