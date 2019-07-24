ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом жена зарезала мужа: детали кровавой трагедии

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 22:46
Под Киевом жена зарезала мужа: детали кровавой трагедии
Иллюстративное фото (facebook.com/nevnov)

Мужчина умер в машине скорой помощи

В Киевской области в городе Фастов произошла семейная драма, которая закончилась смертельно для отца семейства. Муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, между супругами возникла серьезная ссора. Женщина в порыве злости нанесла мужу удар ножом в грудь. Он умер в карете скорой помощи. Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области в Facebook.

Трагедия произошла 23 июля. Отмечается, что сама жена вызвала скорую помощь, но спасти мужа не удалось. У пары осталось трое детей.

"Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что 40-летний местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его женой внезапно произошел конфликт, тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла удар в грудь своему мужу. Нападающая сама вызвала скорую, однако врачам не удалось спасти пострадавшего. Известно, что супруги трех несовершеннолетних детей", - сообщили в полиции.

Под Киевом жена зарезала мужа: детали кровавой трагедии

 

Скриншот поста (facebook.com/pol.kyivregion)

Под Киевом жена зарезала мужа: детали кровавой трагедииПод Киевом жена зарезала мужа: детали кровавой трагедииФото: Жена оставила детей без отца (facebook.com/pol.kyivregion)

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. теперь ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как мы ранее писали, в Киеве жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее нашли в квартире, которая была вся в крови. Копы оперативно вышли на след убийцы и задержали подозреваемого по этому делу. Им оказался 18-летний парень, житель Полтавы. 

Кстати, в Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на мужчину. 

Жестокое убийство девушки в Киеве: всплыли новые детали Под Запорожьем внезапно умер ветеран АТО: ему было всего 37 лет
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь