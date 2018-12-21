У київському метро "копи" побили вагітних жінок: в однієї - загроза викидня

Колаж РБК-Україна

Співробітники поліції змусили жінок написати розписки про відсутність претензій

У Києві поліцейські, які охороняли метрополітен, затримали чотирьох жінок. Правоохоронці побили їх кийками і погрожували зґвалтуванням. Про це заявила адвокат потерпілих Світлана Оснач, повідомляють Факти.

Серед потерпілих були дві вагітні жінки. При цьому в однієї з них — загроза викидня, а другу направили до нейрохірурга.

Інцидент стався біля метро "Політехнічний інститут".

Фото: Facebook/ Світлана Оснач

Світлана Оснач зазначила, що інцидент стався 20 грудня у День міліції. Жінок незаконно затримали на станції метрополітену, завели в кімнату, роздягли до білизни і погрожували зґвалтуванням.

Фото: Facebook/ Світлана Оснач

Після чого не домігшись взаємності, один з керівників поліції, будучи в стані алкогольного сп'яніння, сильно побив жінок кийком. Крім того, він бив вагітну ногами в живіт.

Фото: Facebook/ Світлана Оснач

В даний момент поліція проводить службове розслідування.

Нагадаємо, що прокуратура почала розслідування щодо поліцейського, який побив пасажира на станції метро "Контрактова площа" в Києві.

Раніше також повідомлялося про те, що в Харкові звільнили поліцейських, які побили чоловіка на вокзалі.