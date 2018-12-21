У київському метро "копи" побили вагітних жінок: в однієї - загроза викидня

Співробітники поліції змусили жінок написати розписки про відсутність претензій
У Києві поліцейські, які охороняли метрополітен, затримали чотирьох жінок. Правоохоронці побили їх кийками і погрожували зґвалтуванням. Про це заявила адвокат потерпілих Світлана Оснач, повідомляють Факти.
Серед потерпілих були дві вагітні жінки. При цьому в однієї з них — загроза викидня, а другу направили до нейрохірурга.
Інцидент стався біля метро "Політехнічний інститут".
Фото: Facebook/ Світлана Оснач
Світлана Оснач зазначила, що інцидент стався 20 грудня у День міліції. Жінок незаконно затримали на станції метрополітену, завели в кімнату, роздягли до білизни і погрожували зґвалтуванням.
Фото: Facebook/ Світлана Оснач
Після чого не домігшись взаємності, один з керівників поліції, будучи в стані алкогольного сп'яніння, сильно побив жінок кийком. Крім того, він бив вагітну ногами в живіт.
Фото: Facebook/ Світлана Оснач
В даний момент поліція проводить службове розслідування.
Нагадаємо, що прокуратура почала розслідування щодо поліцейського, який побив пасажира на станції метро "Контрактова площа" в Києві.
Раніше також повідомлялося про те, що в Харкові звільнили поліцейських, які побили чоловіка на вокзалі.