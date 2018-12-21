В киевском метро "копы" избили беременных женщин: у одной - угроза выкидыша

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники полиции заставили женщин написать расписки об отсутствии претензий

В Киеве полицейские, охранявшие метрополитен, задержали четырех женщин. Правоохранители избили их дубинками и угрожали изнасилованием. Об этом заявила адвокат потерпевших Светлана Оснач, сообщают Факты.

Среди потерпевших были две беременные женщины. При этом у одной из них — угроза выкидыша, а вторую направили к нейрохирургу.

Инцидент произошел возле метро "Политехнический институт".

Фото: Facebook/ Светлана Оснач

Светлана Оснач отметила, что инцидент произошел 20 декабра в День милиции. Женщин незаконно задержали на станции метрополитена, завели в комнату, раздели до нижнего белья и угрожали изнасилованием.

Фото: Facebook/ Светлана Оснач

После чего не добившись взаимности, один из руководителей полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил женщин дубинкой. Кроме того, он бил беременную ногами в живот.

Фото: Facebook/ Светлана Оснач

В данный момент полиция проводит служебное расследование.

Наопомним, что прокуратура начала расследование в отношении полицейского, который избил пассажира на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве.

Ранее также сообщалось о том, что в Харькове уволили полицейских, которые избили мужчину на вокзале.