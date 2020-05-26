У київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка: відео інциденту

У Києві підлітки побили чоловіка в метро (колаж: РБК-Україна)

Підлітки влаштували жорстоку бійку в київському метро

У Києві метрополітен відновив свою роботу тільки вчора, 25 травня. Сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому видно, як натовп неадекватних підлітків б'є чоловіка, який зробив їм зауваження.

Четверо підозрюваних, серед яких були і неповнолітні, перебуваючи у вагоні метро між станціями "Оболонь" і "Почайна" почали щось дуже голосно з'ясовувати між собою, використовуючи нецензурну лайку.

20-річний чоловік підійшов до них і зробив зауваження, але вони накинулися на нього і почали бити. Його били руками і ногами, навіть після того, як він втратив свідомість. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Поліція Києва провела розслідування і встановила особистості неповнолітніх. За погодженням з прокуратурою міста Києва, їм повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Відео побиття можна подивитися тут.

Варто зазначити, що в Києві це не єдиний випадок бійки, коли люди просто стоять і спостерігають за подіями. Так столичний таксист жорстоко побив пасажира за те, що той не хотів платити за проїзд.

Нагадаємо, в магазині Києва працівника побили за відсутність маски.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві поліція напала на журналіста і побила його до струсу мозку.

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Автор: Іван Романенко