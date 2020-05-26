В киевском метро неадекватные подростки избили мужчину: видео инцидента

В Киеве подростки избили мужчину в метро (коллаж: РБК-Украина)

Подростки устроили жестокую драку в киевском метро

В Киеве метрополитен возобновил свою роботу только вчера, 25 мая. Сегодня в сети появилось видео, на котором видно, как толпа неадекватных подростков избивает мужчину, который сделал им замечание.

Четверо подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, находясь в вагоне метро между станциями "Оболонь" и "Почайна" начали что-то очень громко выяснять между собой, используя нецензурную брань.

20-летний мужчина подошел к ним и сделал замечание, но они набросились на него и стали избивать. Его били руками и ногами, даже после того, как он потерял сознание. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Полиция Киева провела расследование и установила личности несовершеннолетних. По согласованию с прокуратурой города Киева, им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео избиения можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что в Киеве это не единственный случай драки, когда люди просто стоят и наблюдают за происходящим. Так столичный таксист жестоко избил пассажира за то, что тот не хотел платить за проезд.

Напомним, в магазине Киева работника избили за отсутствие маски.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве полиция напала на журналиста и избила его до сотрясения мозга.

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Автор: Иван Романенко