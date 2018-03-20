У київському метро відкрилася незвичайна виставка (фото)

В рамках проекту "VIPускники 2018" на станції метро "Золоті ворота" відбулося відкриття спецпроекту "Я хочу бути"

Цей проект присвячений історіям дітей з дитячих будинків та інтернатів. У проекті беруть участь 33 вихованця дитячих будинків та інтернатів Київської, Житомирської та Черкаської областей.

"Кожна історія дитини - унікальна. За допомогою проекту "VIPускники 2018" вони починають прислухатися до себе і до своїх бажань. Ці діти починають розуміти, що всього можна досягти, головне - прагнення. Зараз ми намагаємося допомогти їм визначитися з майбутньою професією і кар'єрою. Наша команда багато спілкується з кожним з випускників, намагаючись направити їх на вірний шлях," - розповідає керівник проекту Наталія Терещенко.

На виставці також виступали партнери проекту: Наталія Макогон (радник начальника метрополітену), Олег Рогожа (генеральний директор IVORY films) з Анною Соболєвою (піар-директором IVORY films).

Виставка викликала великий інтерес у пасажирів метро, що свідчить про небайдужість людей до соціальних активностей в цілому. Кожен може познайомитися з історіями учасників на станції метро і допомогти їм будь-яким можливим способом: роботою, випускною сукнею, подарунками і багатьом іншим.

Спецпроект "Я хочу бути" на станції метро "Золоті ворота" проходить з 16 березня до 11 квітня.

Нагадуємо, соціальне агентство "Виключно звичайні" та соціальний хаб Eight SocialHub запустили проект в 2017 році. Проект привернув увагу багатьох небайдужих людей і допоміг багатьом дітям з дитячих будинків та інтернатів. З допомогою спецпроекту “Подаруй випускний одяг випускнику з дитячого будинку" у 2017 році вдалося зібрати тисячу суконь і костюмів для випускників не тільки у рамках проекту "VIPускники", але і вихованцям інших дитячих будинків по всій Україні.

Новини проекту: за адресою.

Нагадаємо, у лютому 2018-го року стартував благодійний проект "VIPускники 2018".