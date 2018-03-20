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В киевском метро открылась необычная выставка (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:42
Выставка "Я хочу бути" (фото: пресс-служба)
Выставка "Я хочу бути" (фото: пресс-служба)

В рамках проекта "VIPускники 2018" на станции метро "Золотые ворота" состоялось открытие спецпроекта "Я хочу бути"

Этот проект посвящен историям детей из детских домов и интернатов. В проекте участвуют 33 воспитанника детских домов и интернатов Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

"Каждая история ребенка - уникальна. С помощью проекта "VIPускники 2018" они начинают прислушиваться к себе и к своим желаниям. Эти дети начинают понимать, что всего можно достичь, главное - стремление. Сейчас мы пытаемся помочь им определиться с будущей профессией и карьерой. Наша команда много общается с каждым из выпускников, стараясь направить их на верный путь," - рассказывает руководитель проекта Наталья Терещенко.

На выставке также выступали партнеры проекта: Наталья Макогон (советник начальника метрополитена), Олег Рогожа (генеральный директор IVORY films) с Анной Соболевой (пиар-директором IVORY films).

Выставка вызвала большой интерес у пассажиров метро, что свидетельствует о небезразличии людей к социальным активностям в целом. Каждый может познакомиться с историями участников на станции метро и помочь им любым возможным способом: работой, выпускным платьем, подарками и многим другим.

Спецпроект “Я хочу бути” на станции метро “Золотые ворота” проходит с 16 марта до 11 апреля.

Напоминаем, социальное агентство "Виключно звичайні" и социальный хаб Eight SocialHub запустили проект в 2017 году. Проект привлек внимание многих неравнодушных людей и помог многим детям из детских домов и интернатов. С помощью спецпроекта “Подари выпускную одежду выпускнику из детского дома" в 2017 году удалось собрать  тысячу платьев и костюмов для выпускников не только в рамках проекта "VIPускники", но и воспитанникам других детских домов по всей Украине.

Новости проекта: по ссылке

Напомним, в феврале 2018-го года стартовал благотворительный проект "VIPускники 2018"

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Теги: выставка, метро
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