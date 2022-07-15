У Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмежатка Беррі з мамою: чарівне відео

Бері народилася 19 січня, і нині їй лише півроку.

"Як і звичайні діти, маля бавиться з мамою, купається у штучному ставку, лазить і стрибає по колодах, і з подивом вивчає навколишній світ", - розповідають y KYIVZOO.

Сім’я цих трьох ведмедів: тато Боб (16 років), мама Бейбі (16 років) та донька Бері (6 міс.) - внесені до племінної Книги і належать до цінної генетичної лінії гімалайських ведмедів.

Тато і мама - любителі попоїсти, як усі справжні ведмеді. Тільки за 1 день кожен з них з’їдає близько 18 кг різноманітних кормів, зокрема: м’ясо, риба, овочі, фрукти, крупи та звичайно мед, горіхи і ягоди.

Маленька Бері, окрім найсмачнішого у світі маминого молока, також має власні харчові вподобання: м’ясо, бурячок, вівсяна кашка, фрукти та хліб - загалом близько 4 кг. А серед іншого виділяє солодку малинку. Саме через таку любов ведмедів до ягід маленьку і назвали Бері (Ягідка).

Усі охочі можуть відвідати й побачити ведмежу сім’ю щодня з 10:00 до 12:00 у великому вольєрі Ведмежого континенту.