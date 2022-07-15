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В Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой: очаровательное видео

Первая прогулка медвежонка Берри (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

В Киевском зоопарке показали, как медвежонок Берри впервые после рождения вышел на прогулку в свой вольер.

Невероятное милое видео было опубликовано на странице Киевского зоопарка.

Берри родилась 19 января, и сейчас ей всего полгода.

"Как и обычные дети, малыш играет с мамой, купается в искусственном пруду, лазает и прыгает по бревнам, и с удивлением изучает окружающий мир", - рассказывают в KYIVZOO.

Семья этих трех медведей: папа Боб (16 лет), мама Бейби (16 лет) и дочь Берри (6 мес.) - внесены в племенную Книгу и принадлежат к ценной генетической линии гималайских медведей.

Папа и мама - любители поесть, как все настоящие медведи. Только за 1 день каждый из них съедает около 18 кг разнообразных кормов, в частности: мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы и конечно мед, орехи и ягоды.

Маленькая Берри, кроме самого вкусного в мире маминого молока, также имеет собственные пищевые предпочтения: мясо, свекла, овсяная кашка, фрукты и хлеб - всего около 4 кг. А среди прочего выделяет сладкую малинку. Именно из-за такой любви медведей к ягодам малышку и назвали Берри (Ягодка).

Все желающие могут посетить и увидеть медвежью семью ежедневно с 10:00 до 12:00 в большом вольере Медвежьего континента.

Ранее в Киевском зоопарке произошло очередное пополнение. На этот раз дали потомство две семьи бизонов. Новорожденных малышей назвали Варта и Викинг.

Посмотрите также на собаку, которая выглядит как кошка и имеет огромное количество подписчиков.

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животныезоопарки