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У київській маршрутці цинічно принизили дружину загиблого АТОшника: деталі скандалу

STYLERЖиття    05.06.2020 - 12:23
У київській маршрутці цинічно принизили дружину загиблого АТОшника: деталі скандалу
У київській маршрутці стався скандал (фото: РБК-Україна)

У київській маршрутці водій принизив дружину загиблого воїна

У київській маршрутці стався скандал з водієм і дружиною загиблого на Донбасі бійця. Жінка зайшла в транспорт і сказала, що у неї є посвідчення "члена сім'ї загиблого". На це водій вирішив нецензурно вилаятися і повідомив, що йому все одно і цей документ нічого не значить.

Інцидент стався в транспорті маршруту №177. Його обслуговує приватне підприємство "Універсал-Транс". Про це повідомив Олексій Ходзенко на своїй Facebook-сторінці.

Відзначимо, що наступний же водій цього маршруту дуже ввічливо пояснив жінці, що до кінця карантину такі посвідчення у них не дійсне і вибачився за свого "колегу".

До речі, ця історія на цьому не закінчилася, Олексій Ходзенко на своїй сторінці в соцмережі закликав усіх небайдужих зібратися перед транспортною компанією і вимагати вибачення перед жінкою від директора. Той вибачився за водія і звільнив чоловіка.

У київській маршрутці цинічно принизили дружину загиблого АТОшника: деталі скандалуУ Києві водій образив дружину загиблого бійця (фото: facebook.com/greencatua)

Як ми раніше писали, у Києві неадекватний охоронець стріляв на стоянці і погрожував людям.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Новини АТО
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