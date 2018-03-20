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У Київській області батько півроку розбещував 13-річну доньку

STYLERLIFE        20.03.2018 - 09:40
Фото: Лялька (РБК-Україна)
Фото: Лялька (РБК-Україна)

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

У Київській області поліція заарештувала 33-річного чоловіка, який півроку розбещував свою 13-річну доньку. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

За червень 2017 року по лютий 2018 року дівчинка приїжджала в гості до своєї бабусі і батька в одне із сіл Миронівського району.

"Під час таких візитів, батько, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, періодично здійснював розпусні дії відносно своєї малолітньої дочки, зазіхаючи, таким чином, на нормальний розвиток малолітньої дитини і негативно впливаючи на її психіку", – зазначили в прокуратурі.

Батьки дівчинки розлучилися відразу після її народження і батько ніяк не підтримував зв'язки з дитиною. Однак, побачивши її сторінку в соцмережі, почав спілкуватися з донькою.

Пізніше листування дочки з батьком побачила мати дівчинки, яка дізналася, що колишній чоловік періодично здійснює розпусні дії відносно дочки. Жінка звернулася до правоохоронців.

33-річному чоловікові оголосили про підозру у причетності до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо своєї малолітньої дочки) Кримінального кодексу. Його утримують під вартою.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області п'яний дідусь розбещував маленьку онуку.

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Теги: дитина, отец
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