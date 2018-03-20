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В Киевской области отец полгода развращал 13-летнюю дочь

STYLERLIFE        20.03.2018 - 09:40
Фото: Кукла (РБК-Украина)
Фото: Кукла (РБК-Украина)

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

В Киевской области полиция арестовала 33-летнего мужчину, который полгода развращал свою 13-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

С июня 2017 года по февраль 2018 года девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района.

"Во время таких визитов отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери, посягая, таким образом, на нормальное развитие малолетнего ребенка и негативно влияя на его психику", – отметили в прокуратуре.

Родители девочки развелись сразу после ее рождения и отец никак не поддерживал связи с ребенком. Однако, увидев ее страницу в соцсети, начал общаться с дочерью.

Позже переписку дочери с отцом увидела мать девочки, которая узнала, что бывший муж периодически совершает развратные действия в отношении дочери. Женщина обратилась к правоохранителям.

33-летнему мужчине объявили о подозрении в причастности к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) Уголовного кодекса Украины. Его содержат под стражей.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Черновицкой области пьяный дедушка развращал маленькую внучку.

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Теги: ребенок, отец
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