В Киевской области отец полгода развращал 13-летнюю дочь

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

В Киевской области полиция арестовала 33-летнего мужчину, который полгода развращал свою 13-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

С июня 2017 года по февраль 2018 года девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района.

"Во время таких визитов отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери, посягая, таким образом, на нормальное развитие малолетнего ребенка и негативно влияя на его психику", – отметили в прокуратуре.

Родители девочки развелись сразу после ее рождения и отец никак не поддерживал связи с ребенком. Однако, увидев ее страницу в соцсети, начал общаться с дочерью.

Позже переписку дочери с отцом увидела мать девочки, которая узнала, что бывший муж периодически совершает развратные действия в отношении дочери. Женщина обратилась к правоохранителям.

33-летнему мужчине объявили о подозрении в причастности к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) Уголовного кодекса Украины. Его содержат под стражей.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Черновицкой области пьяный дедушка развращал маленькую внучку.