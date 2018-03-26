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У Київській області затримали "злодія в законі" з Грузії (відео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:21
Фото: Поліція (instagram.com/security_ua)
Фото: Поліція (instagram.com/security_ua)

Правоохоронці затримали "Рамаза Багдатського"

У Київській області поліція затримала "злодія в законі" на прізвисько "Рамаз Багдатський", який намагався організовувати роботу рейдерів і квартирників. Затриманого помістили в пункт тимчасового прийому іноземців в Чернігівській області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, 45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині в 1998 році. На територію України він прибув у 2011 році. Жив у Києві.

Фото: Затримання (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначається, що за сім років поліція кілька разів затримувала його і випроводжувала за межі України, однак "Рамаз Багдатський" повертався з чужими документами.

Фото: "Рамаз Багдатский" (kyiv.npu.gov.ua)

"Встановлено, що "Рамаз Багдатський" підтримував зв'язок з іншими "злодіями в законі", на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу в злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки", – розповів глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Відео: У Київській області затримали злодія в законі (YouTube/поліція Києва)

Оскільки злочинець не має громадянства, за даними Крищенко, його помістили в Чернігівський пункт тимчасового прийому іноземців.

Після офіційного встановлення особистих даних "злодія в законі" буде вирішуватися питання про його видворення за межі України.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Києва отримала дозвіл на арешт підозрюваного у вбивстві Вороненкова.

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Теги: полиция, Вор в законе из Грузии, вор в законе
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