У Київській області затримали "злодія в законі" з Грузії (відео)

Правоохоронці затримали "Рамаза Багдатського"

У Київській області поліція затримала "злодія в законі" на прізвисько "Рамаз Багдатський", який намагався організовувати роботу рейдерів і квартирників. Затриманого помістили в пункт тимчасового прийому іноземців в Чернігівській області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, 45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині в 1998 році. На територію України він прибув у 2011 році. Жив у Києві.

Фото: Затримання (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначається, що за сім років поліція кілька разів затримувала його і випроводжувала за межі України, однак "Рамаз Багдатський" повертався з чужими документами.

Фото: "Рамаз Багдатский" (kyiv.npu.gov.ua)

"Встановлено, що "Рамаз Багдатський" підтримував зв'язок з іншими "злодіями в законі", на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу в злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки", – розповів глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Відео: У Київській області затримали злодія в законі (YouTube/поліція Києва)

Оскільки злочинець не має громадянства, за даними Крищенко, його помістили в Чернігівський пункт тимчасового прийому іноземців.

Після офіційного встановлення особистих даних "злодія в законі" буде вирішуватися питання про його видворення за межі України.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Києва отримала дозвіл на арешт підозрюваного у вбивстві Вороненкова.