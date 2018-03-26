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Интервью

В Киевской области задержан "вор в законе" из Грузии (видео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:21
Фото: Полиция (instagram.com/security_ua)
Фото: Полиция (instagram.com/security_ua)

Правоохранители задержали "Рамаза Багдатского"

В Киевской области полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Рамаз Багдатский", который пытался организовывать работу рейдеров и квартирников. Задержанного поместили в пункт временного приема иностранцев в Черниговской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, 45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. На территорию Украины он прибыл в 2011 году. Жил в Киеве.

Фото: Задержание (kyiv.npu.gov.ua)

Отмечается, что за семь лет полиция несколько раз задерживала его и выдворяла за пределы Украины, однако "Рамаз Багдатский" возвращался с чужими документами.

Фото: "Рамаз Багдатский" (kyiv.npu.gov.ua)

"Установлено, что "Рамаз Багдатский" поддерживал связь с другими "ворами в законе", на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии – рейдерство и квартирные кражи", – рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Видео: В Киевской области задержали вора в законе (YouTube/поліція Києва)

Поскольку преступник не имеет гражданства, по данным Крищенко, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев.

После официального установления личных данных "вора в законе" будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева получила разрешение на арест подозреваемого в убийстве Вороненкова.

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Теги: полиция, Вор в законе из Грузии, вор в законе
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