У київській школі виявлена небезпечна інфекція: що відомо

Фото: Шкільна їдальня (facebook.com/Schoolfooddp)

У столичній школі №306 була проведена ретельна перевірка

У столичній школі №306 Деснянського району фахівці головного управління Держпродспоживслужби Києва виявили стафілокок в салаті з вареного буряка. Після позапланового інспектування персонал школи, що обслуговує дітей, був відсторонений. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Перевірка проводилася у зв'язку з колективною скаргою від батьків учнів школи №306 м. Києва, які поскаржилися на неякісні продукти харчування і питну воду.

Під час інспектування в салаті з вареного буряка, який подають у шкільній їдальні, виявили стафілокок. Крім того, результати лабораторних досліджень підтвердили, що вода питного фонтанчика не відповідає санітарним нормам.

У школі також були виявлені й інші порушення: в школі не проводиться контроль за вологістю повітря у складських приміщеннях для зберігання сухих сипучих продуктів, частково пошкоджений інвентар для розробки харчових продуктів і відсутні відомості про калібрування термометрів на виробничих потужностях.

За результатами інспектування було прийнято рішення про вилучення небезпечних продуктів та про усунення порушень вимог законодавства. Персонал, що обслуговує дітей відсторонений, а інші співробітники спрямовані на додаткові обстеження.

Як повідомив заступник глави Держпродспоживслужби в Києві Олександр Овчаренко 44.ua, хворих на інфекцію немає.

"Виявили стафілокок ауреус, - сказав він. - У зв'язку з виявленою інфекцією були прийняті адекватні заходи. На щастя, ніхто з дітей і дорослих не захворів".

Овчаренко також відзначив, що батьки не повинні боятися пускати дітей в їдальню школи, оскільки на місці була проведена серйозна робота.

"По цій ситуації були чотири наради з директором школи, Управлінням освіти і батьками. Батьки дуже перелякані, піднімають паніку, дітям не дозволяють ходити в їдальню. Але діти повинні ходити їсти в їдальню. Там прийняті достатні заходи, щоб не виникло захворювань. Провели позапланову дезинфекцію", - прокоментував представник Держпродспоживслужби.

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Відео: РБК-Україна