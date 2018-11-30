В киевской школе обнаружена опасная инфекция: что известно

Фото: Школьная столовая (facebook.com/Schoolfooddp)

В столичной школе №306 была проведена тщательная проверка

В школе №306 Деснянского района специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве обнаружили стафилококк в салате из вареной свеклы. После внепланового инспектирования персонал школы, обслуживающий детей, был отстранен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась в связи с коллективной жалобой от родителей учеников школы №306 , которые пожаловались на некачественные продукты питания и питьевую воду.

Во время инспектирования в салате из вареной свеклы, который подают в школьной столовой, обнаружили стафилококк. Кроме того, результаты лабораторных исследований подтвердили, что вода питьевого фонтанчика не соответствует санитарным нормам.

В школе также были выявлены и другие нарушения: в школе не проводится контроль за влажностью в складских помещениях для хранения сухих сыпучих продуктов, частично поврежден инвентарь для разработки пищевых продуктов и отсутствуют сведения о калибровки термометров на производственных мощностях.

По результатам инспектирования было принято решение об изъятии опасных продуктов и об устранении нарушений требований законодательства. Персонал, обслуживающий детей отстранен, а другие сотрудники направлены на дополнительные обследования.

Как сообщил заместитель главы Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко 44.ua, заболевших на инфекцию нет.

"Выявили стафилококк ауреус, - сказал он. - В связи с обнаруженной инфекцией были приняты адекватные меры. К счастью, никто из детей и взрослых не заболел".

Овчаренко также отметил, что родители не должны бояться пускать детей в столовую школы, поскольку на месте была проведена серьезная работа.

"По этой ситуации было четыре совещания с директором школы, Управлением образования и родителями. Родители очень напуганы, поднимают панику, детям не разрешают ходить в столовую. Но дети должны ходить есть в столовую. Там приняты достаточные меры, чтобы не возникло заболеваний. Провели внеплановую дезинфекцию", - прокомментировал представитель Госпотребслужбы.

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Видео: РБК-Украина