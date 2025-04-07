Топ-5 стран, где туристам лучше не болеть: там самая дорогая медицина в мире

Планируете путешествие за границу? Тогда вы должны знать, что в некоторых странах лечение может обойтись в тысячи долларов даже за самые простые услуги.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-5 стран, где туристам болеть особенно опасно для кошелька: там цены на медицинскую помощь - одни из самых высоких в мире.

США

Америка - страна грез, где даже скорая помощь звучит как джекпот в казино, но для туристов это игра на выживание. В 2023 году операция шунтирования сердца стоила 73 420 долларов - это цена неплохого седана!

Замена колена? Легко - 25 637 долларов, а простой визит в неотложку - 2 000-5 000 долларов, в зависимости от того, в каком штате вас постигла беда.

Госпитализация здесь - это 10 000 долларов в день, а рентген - скромные 500-1 000 долларов. В 2024 году инфляция добавила перца, и цифры стали еще пикантнее. Без страховки вы - легкая добыча для "медицинских вампиров", как шутят местные. Так что лучше пить витамины и молиться, чтобы не чихнуть на американской земле.

Канада

Канада кажется милой страной с бесплатной медициной, но для туристов это ловушка с кленовым привкусом.

В 2024 году день в больнице стоил до 5 000 долларов, а если вас забрали в реанимацию - готовьте 10 000 долларов за сутки. Простая консультация у врача? 110-120 долларов, что дороже, чем во многих европейских странах.

В 2022 году один турист получил счет на 15 000 долларов за неделю в палате - и это без операций! Рентген обойдется в 300-500 долларов, если вы без страховки. Канадцы лечатся бесплатно, а вот иностранцам приходится раскошеливаться. Лучше держать аптечку под рукой и не искушать судьбу в краю лосей и хоккея.

Германия

Германия - это про порядок и качество, но для туристов медицинская помощь - как покупка "Мерседеса" без скидки.

В 2024 году день в больнице стоил 2 000-3 000 евро, а операция вроде аппендэктомии - 5 000-7 000 евро. Вызов скорой? 500-800 евро, и это без учета лекарств! В 2023 году один путешественник получил счет на 11 000 евро за несколько дней неотложной помощи.

Даже базовые процедуры здесь недешевые, потому что система рассчитана на страховку, которой у туристов часто нет. Немецкая точность в медицине поражает, но цены могут выбить почву из-под ног. Поэтому держитесь подальше от госпиталей и наслаждайтесь баварскими колбасками без приключений.

Во многих странах экстренная помощь стоит очень дорого для иностранцев (фото: Freepik.com)

Израиль

Израиль - мекка медицинского туризма, но если вы не приехали специально на лечение, болеть здесь - плохая идея.

В 2023 году день в больнице для иностранцев стоил 2 500-4 000 долларов, а удаление аппендикса - 8 000-12 000 долларов. Консультация у врача? 150-200 долларов, что бьет по карману сильнее, чем жара в пустыне.

В 2024 году реанимация доходила до 15 000 долларов за неделю - и это без учета анализов! Государственная система работает для местных, а туристы платят за все сполна. Израильская медицина спасает жизни, но может оставить вас без копейки.

Швейцария

Швейцария - страна, где даже воздух пахнет роскошью, но медицина для туристов - это финансовый альпинизм. В 2024 году день в больнице стоил 3 000-5 000 франков (3 300-5 500 долларов), а операция вроде удаления желчного пузыря - 15 000-20 000 франков (16 500-22 000 долларов).

Вызов скорой? 800-1 200 франков (880-1 320 долларов), и это только за то, чтобы вас довезли! В 2023 году можно было получить счет на 30 000 долларов за несколько дней в клинике. Страховка здесь - как золото, без нее вы в ловушке.