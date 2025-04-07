Топ-5 країн, де туристам краще не хворіти: там найдорожча медицина у світі

Плануєте подорож за кордон? Тоді ви повинні знати, що у деяких країнах лікування може обійтися в тисячі доларів навіть за найпростіші послуги.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-5 країн, де туристам хворіти особливо небезпечно для гаманця: там ціни на медичну допомогу - одні з найвищих у світі.

США

Америка - країна мрій, де навіть швидка допомога звучить як джекпот у казино, але для туристів це гра на виживання. У 2023 році операція шунтування серця коштувала 73 420 доларів - це ціна непоганого седана!

Заміна коліна? Легко - 25 637 доларів, а простий візит до невідкладної допомоги - 2 000-5 000 доларів, залежно від того, в якому штаті вас спіткала біда.

Госпіталізація тут - це 10 000 доларів на день, а рентген - скромні 500-1 000 доларів. У 2024 році інфляція додала перцю, і цифри стали ще пікантнішими. Без страховки ви - легка здобич для "медичних вампірів", як жартують місцеві. Тож краще пити вітаміни й молитися, щоб не чхнути на американській землі.

Канада

Канада здається милою країною з безкоштовною медициною, але для туристів це пастка з кленовим присмаком.

У 2024 році день у лікарні коштував до 5 000 доларів, а якщо вас забрали в реанімацію - готуйте 10 000 доларів за добу. Проста консультація у лікаря? 110-120 доларів, що дорожче, ніж у багатьох європейських країнах.

У 2022 році один турист отримав рахунок на 15 000 доларів за тиждень у палаті - і це без операцій! Рентген обійдеться в 300-500 доларів, якщо ви без страховки. Канадці лікуються безкоштовно, а от іноземцям доводиться розщедрюватися. Краще тримати аптечку під рукою й не спокушати долю в краю лосів і хокею.

Німеччина

Німеччина - це про порядок і якість, але для туристів медична допомога - як купівля "Мерседеса" без знижки.

У 2024 році день у лікарні коштував 2 000-3 000 євро, а операція на кшталт апендектомії - 5 000-7 000 євро. Виклик швидкої? 500-800 євро, і це без урахування ліків! У 2023 році один мандрівник отримав рахунок на 11 000 євро за кілька днів невідкладної допомоги.

Навіть базові процедури тут недешеві, бо система розрахована на страховку, якої у туристів часто немає. Німецька точність у медицині вражає, але ціни можуть вибити ґрунт з-під ніг. Тож тримайтеся подалі від шпиталів і насолоджуйтесь баварськими ковбасками без пригод.

У багатьох країнах екстрена допомога коштує дуже дорога для іноземців (фото: Freepik.com)

Ізраїль

Ізраїль - мекка медичного туризму, але якщо ви не приїхали спеціально на лікування, хворіти тут - погана ідея.

У 2023 році день у лікарні для іноземців коштував 2 500-4 000 доларів, а видалення апендикса - 8 000-12 000 доларів. Консультація у лікаря? 150-200 доларів, що б’є по кишені сильніше, ніж спека в пустелі.

У 2024 році реанімація доходила до 15 000 доларів за тиждень - і це без урахування аналізів! Державна система працює для місцевих, а туристи платять за все сповна. Ізраїльська медицина рятує життя, але може залишити вас без копійки.

Швейцарія

Швейцарія - країна, де навіть повітря пахне розкішшю, але медицина для туристів - це фінансовий альпінізм. У 2024 році день у лікарні коштував 3 000-5 000 франків (3 300–5 500 доларів), а операція на кшталт видалення жовчного міхура - 15 000-20 000 франків (16 500-22 000 доларів).

Виклик швидкої? 800-1 200 франків (880-1 320 доларів), і це лише за те, щоб вас довезли! У 2023 році можна було отримати рахунок на 30 000 доларів за кілька днів у клініці. Страховка тут - як золото, без неї ви в пастці.