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У Китаї спалах нового коронавірусу: заразилися ще десятки людей

STYLERЖиття    19.06.2020 - 08:20
У Китаї спалах нового коронавірусу: заразилися ще десятки людей
У Китаї ще один спалах коронавірусу (фото: УНІАН)

У Китаї ще десятки заражених коронавірусом з Пекіна

У Китаї повідомили про ще 32 випадки нового активного коронавірусу з Пекіна, і більшість людей заразилося всередині країни. В місті діє воєнний стан для стримування чергової хвилі епідемії.

Про це повідомляє People's Daily, China в Twitter з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я Китаю.

25 з 32 нових випадків пов'язують зі спалахом в Пекіні, яка почалася з продуктового ринку. Тепер в місті вже 183 інфікованих.

Всього в Китаї 293 пацієнти з активною формою COVID-19, 13 з них - критичні.

В Китаї спалах коронавірусу почався в Пекіні (twitter.com/PDChina)

Нагадаємо, що новий спалах коронавірусу було виявлено в Пекіні на продуктовому ринку "Сіньфаді". У неділю, 14 червня, Китай повідомив про рекордне за останні два місяці інфікування - 57 осіб, а на наступний день в 11-мільйонному місті запровадили воєнний стан.

Професор інституту вірусології медичного відділення Уханського університету Ян Чжаньцю каже, що новий штам має підвищену здатність заражати й швидко еволюціонує.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Виктор ЛяшкоКоронавірус
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