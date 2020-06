У Китаї спалах нового коронавірусу: заразилися ще десятки людей

У Китаї ще десятки заражених коронавірусом з Пекіна

У Китаї повідомили про ще 32 випадки нового активного коронавірусу з Пекіна, і більшість людей заразилося всередині країни. В місті діє воєнний стан для стримування чергової хвилі епідемії.

Про це повідомляє People's Daily, China в Twitter з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я Китаю.

25 з 32 нових випадків пов'язують зі спалахом в Пекіні, яка почалася з продуктового ринку. Тепер в місті вже 183 інфікованих.

Всього в Китаї 293 пацієнти з активною формою COVID-19, 13 з них - критичні.

On Thursday, the Chinese mainland reported:

- No new #COVID19 deaths

- 32 new cases, including 4 imported cases and 28 domestic cases (25 in Beijing, 2 in Hebei and 1 in Liaoning)

- 5 new asymptomatic cases

- 293 active cases in total, including 13 in critical condition pic.twitter.com/lGJAgSAnat