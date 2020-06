В Китае вспышка нового коронавируса: заразились еще десятки людей

В Китае еще десятки зараженных коронавирусом из Пекина

В Китае сообщили про еще 32 случая нового активного коронавируса из Пекина, и большинство людей заразилось внутри страны. В городе действует военное положение для сдерживания очередной волны эпидемии.

Об этом сообщает People's Daily, China в Twitter со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

25 из 32 новых случаев связывают с вспышкой в Пекине, которая началась с продуктового рынка. Теперь в городе уже 183 инфицированных.

Всего в Китае 293 пациента с активной формой COVID-19, 13 из них - критические.

On Thursday, the Chinese mainland reported:

- No new #COVID19 deaths

- 32 new cases, including 4 imported cases and 28 domestic cases (25 in Beijing, 2 in Hebei and 1 in Liaoning)

- 5 new asymptomatic cases

- 293 active cases in total, including 13 in critical condition pic.twitter.com/lGJAgSAnat