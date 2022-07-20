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Клопотенко представив рецепт овочевої закуски, яка вийде у всіх

Фото: овочева закуска від Клопотенко (klopotenko.com)
Автор: Людмила Жукова

Ікра з запечених овочів - це смачна закуска, яку швидко і легко готувати. Вона вийде абсолютно у кожного.

Рецептом літньої страви поділився кулінар і ресторатор Євген Клопотенко.

Ви можете взяти будь-які овочі, які захочете. Не бійтеся експериментувати. Ви можете запекти їх, зробити на грилі або просто потушкувати, в залежності від ваших смакових уподобань.

Вам знадобляться (базовий рецепт)

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 1 кабачок, 1 морква і 1 солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев'яною шпажкою. Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу і поставте в духовку запікатися 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Коли овочі приготувалися, дістаньте з духовки та нехай остигають, а потім почистіть від шкурок моркву і солодкий перець.

Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте довільними шматками та перекладіть в чашу блендера, додайте 2 зубчики часнику і ½ ріпчастої цибулі. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.

Заправте 3 ст. л. соняшникової олії, посоліть і поперчіть до свого смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженої.

До речі, овочеву ікру можна заправити соняшниковою олією, оливковою першого віджиму, гарбузовою і кунжутною. Все залежить від того, який смак ви хочете отримати в результаті.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму.

Також кулінари розповіли, як замаринувати огірки так, щоб вони були готові вже через чотири години.

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Евгений Клопотенко