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Заморожена, засушена, варення або пюре: Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 14:05
Заморожена, засушена, варення або пюре: Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму Фото: як заготовити на зиму малину (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Малина в Україні плодоносить у липні та вересні. У цей час її можна заготовлювати на зиму.

Кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна заготовити солодку ягоду на зиму, щоб вона вас радувала в холодну пору року.

Як правильно заморозити малину

Якщо ви впевнені в походженні ягід - їх можна не мити перед заморожуванням. Просто переберіть ягоди, прибравши з них гілочки та листочки.

Якщо ви купували малину в супермаркеті або на ринку, то перекладайте по дві-три жмені в друшляк і промивайте під холодною водою. Потім викладіть ягоди на паперовий рушник і обсушіть. Залиште висохнути не менше ніж на 4-5 годин. Після цього ви можете заморозити їх. Для цього краще використовувати невеликі герметичні пакети із застібкою.

Заморожена, засушена, варення або пюре: Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зимуЯк правильно заморозити малину на зиму (фото: klopotenko.com)

Також малину можна заморозити у вигляді пюре

За допомогою блендера перебийте ягоди до однорідності, потім розлийте їх у формочки, наприклад, для кексів. Поставте в морозилку.

Потім необхідно готове пюре витягти і перекласти в герметичні пакети. Також можна відразу влити суміш в герметичний пакет. За бажанням до пюре додавайте цукор або цукрову пудру на свій смак.

Малинове пюре можна використовувати для приготування різноманітних соусів до м'яса, сорбетів, смузі і морозива.

Як засушити малину

Потрібно відзначити, що сушені ягоди не будуть такими солодкими, як заморожені. Ягода сушиться довго, тому краще використовувати електросушарку. Вам знадобиться 20 годин.

Якщо немає сушарки - вам допоможе духовка! Покладіть ягоди на деко, застелене пергаментним папером, поставте в духовку при температурі 60 градусів, в режимі конвекції не менше ніж на 6 годин. Дверцята духовки потрібно трохи відкрити для циркуляції повітря. Слідкуйте за ягодами, вони можуть згоріти.

Засушену малину зберігайте в скляних сухих банках з кришками. Можна ягоди розкласти по 500 г в банки і закатати.

Варення з малини

Малина має кисло-солодкий смак, тому для приготування варення використовуйте пропорцію ягід з цукром 2:1. Таким чином, ви отримаєте досить рідку консистенцію. Якщо ви хочете, щоб варення було тягучим, використовуйте пропорцію 1:1.

Напевно, ви помічали, що на варення з'являється пінка. Це бульбашки кисню. На смакові властивості вони абсолютно не впливають.

Якщо ви готуєте варення, яке плануєте зберігати в холодильнику не більше 4 місяців, то пінку можете не знімати. Якщо варите варення, яке закочує в банки і зберігайте в підвалі або погребі, то пінку потрібно обов'язково зняти. Пінка робить варення щільним і може утворитися цвіль.

Читайте також, як зварити варення з будь-яких ягід за 5 хвилин.

Раніше ми повідомляли, як правильно зберегти ягоди і фрукти на зиму.

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Евгений Клопотенко
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