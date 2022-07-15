Замороженная, засушенная, варенье или пюре: Клопотенко рассказал, как правильно запастись малиной на зиму

Малина в Украине плодоносит в июле и сентябре. В это время ее можно заготавливать на зиму.

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно заготовить сладкую ягоду на зиму, чтобы она вас радовала в холодное время года.

Как правильно заморозить малину

Если вы уверены в происхождении ягод - их можно не мыть перед заморозкой. Просто переберите ягоды, убрав их них веточки и листочки.

Если вы покупали малину в супермаркете или на рынке, то перекладывайте по две-три горсти в дуршлаг и промывайте под холодной водой. Потом выложите ягоды на бумажное полотенце и обсушите. Оставьте высохнуть не менее чем на 4-5 часов. После этого вы можете замораживать их. Для этого лучше использовать небольшие герметичные пакеты с застежкой.

Как правильно заморозить малину на зиму (фото: klopotenko.com)

Также малину можно заморозить в виде пюре

С помощью блендера перебейте ягоды до однородности, потом разлейте их в формочки, например, для кексов. Поставьте в морозилку.

Потом необходимо готовое пюре извлечь и переложить в герметичные пакеты. Также можно сразу влить смесь в герметичный пакет. По желанию к пюре добавляйте сахар или сахарную пудру на свой вкус.

Малиновое пюре можно использовать для приготовления разнообразных соусов к мясу, сорбетам, смузи и мороженому.

Как засушить малину

Нужно отметить, что сушеные ягоды не будут такими сладкими, как замороженные. Ягода сушится долго, поэтому лучше использовать электросушилку. Вам понадобится 20 часов.

Если нет сушилки - вам поможет духовка! Положите ягоды на противень, застеленный пергаментной бумагой, поставьте в духовку при температуре 60 градусов, в режиме конвекции не менее чем на 6 часов. Дверцу духовки нужно немного открыть для циркуляции воздуха. Следите за ягодами, они могут сгореть.

Засушенную малину храните в стеклянных сухих банках с крышками. Можно ягоды разложить по 500 г в банки и закатать.

Варенье из малины

Малина имеет кисло-сладкий вкус, поэтому для приготовления варенья используйте пропорцию ягод с сахаром 2:1. Таким образом, вы получите довольно жидкую консистенцию. Если вы хотите, чтобы варенье было тягучим, используйте пропорцию 1:1.

Наверное, вы замечали, что на варенье появляется пенка. Это пузырьки кислорода. На вкусовые свойства они совершенно не влияют.

Если вы готовите варенье, которое планируете хранить в холодильнике не больше 4 месяцев, то пенку можете не снимать. Если варите варенье, которое закатываете в банки и храните в подвале или погребе, то пенку нужно обязательно снять. Пенка делает варенье плотным и может образоваться плеcень.