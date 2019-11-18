Книга про роботу в Дніпропетровській ОДА - це книга про успішний менеджмент в держуправлінні, - радник прем'єра Юрій Голик

Юрій Голик (фото: facebook.com/y.golyk)

Юрій Голик курирував будівництво та розвиток інфраструктурних проектів в команді Валентина Резніченка

У видавництві "Фоліо" вийшла книга "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління", яку написав радник прем'єр-міністра Юрій Голик про роки роботи у Дніпропетровській ОДА в команді Валентина Резніченка.

"Ця книга про сотні людей, кому не все одно. Про тих, у кого вийшло. Вийшло, незважаючи ні на що", - пише Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Голик був радником губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка з 2014 по 2019 роки. На цій позиції він курирував будівництво і розвиток інфраструктурних проектів, починаючи від якісних доріг і закінчуючи масштабним будівництвом шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів, котелень на альтернативному паливі та багато чого іншого.

У книзі Юрій Голик дякує величезному колективу однодумців, без повної віддачі яких було б неможливо зробити все, вище перераховане.

"Ця книга написана кожним співробітником ОДА, кожним депутатом Обласної Ради, кожним його співробітником, кожним Мером, головою ОТГ, РДА, райради, сільради і його депутатами, волонтерами, будівельниками, робітниками, їх керівниками, менеджерами і всіма, хто зробив так, щоб у цій книзі було, про що писати", - дякує всім Голик.

Юрій Голик представив книгу про роботу в Дніпропетровській ОДА

Радник прем'єра особливе задоволення відчуває від того, що в заскорузлу раніше систему держуправління вдалося впровадити сучасні методи керівництва проектами.

"Ця книга про, здавалося б, менеджмент. Нудний, банальний, щоденний менеджмент. Але, насправді, вона про людей. Про людей, їх долі і устремління. Про простих людей, які за волею випадку потрапили до барвистого світу держ. управління і хакнули його, змусивши його давати фізично відчутний результат", - ділиться враженнями Юрій Голик.

Наразі Голик, вже в якості радника прем'єр-міністра, займається реалізацією ще більш масштабних і амбітних проектів: будівництво моста в Запоріжжі, об'їзної дороги у Дніпрі, 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів та ін.

Сьогодні перший раз в житті взяв у руки книгу, написану, в якійсь мірі, мною. Насправді, це все умовності чия... Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 16 листопада 2019 р.

Юрій Голик представив книгу про роботу в Дніпропетровській ОДА