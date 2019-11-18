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Книга о работе в Днепропетровской ОГА - это книга об успешном менеджменте в госуправлении, - советник премьера Юрий Голик

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 11:37
Книга о работе в Днепропетровской ОГА - это книга об успешном менеджменте в госуправлении, - советник премьера Юрий Голик
Юрий Голик (фото: facebook.com/y.golyk)

Юрий Голик курировал строительство и развитие инфраструктурных проектов в команде Валентина Резниченко

В издательстве "Фолио" вышла книга "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", написанная советником премьер-министра Юрием Голиком о годах работы в Днепропетровской ОГА в команде Валентина Резниченко.

"Эта книга про сотни людей, кому не все равно. Про тех, у кого получилось. Получилось, несмотря ни на что", - пишет Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Голик был советником губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко с 2014 по 2019 годы. На этой позиции он курировал строительство и развитие инфраструктурных проектов, начиная от качественных дорог и заканчивая масштабным строительством школ, детских садов, спортивных объектов, котельных на альтернативном топливе и многого другого.

В книге Юрий Голик благодарит огромный коллектив единомышленников, без полной отдачи которых было бы невозможно сделать все, выше перечисленное.

"Эта книга написана каждым сотрудником ОГА, каждым депутатом Областного Совета, каждым его сотрудником, каждым Мэром, главой ОТГ, РДА, райсовета, сельсовета и его депутатами, волонтерами, строителями, рабочими, их руководителями, менеджерами и всеми, кто сделал так, чтобы в этой книге было, о чем писать", - благодарит всех Голик.

Книга о работе в Днепропетровской ОГА - это книга об успешном менеджменте в госуправлении, - советник премьера Юрий Голик

Юрий Голик представил книгу о работе в Днепропетровской ОГА

Советник премьера особое удовлетворение испытывает от того, что в закостенелую ранее систему госуправления получилось внедрить современные методы руководства проектами.

"Эта книга про, казалось бы, менеджмент. Скучный, банальный, каждодневный менеджмент. Но, на самом деле, она про людей. Про людей, их судьбы и устремления. Про простых людей, волею случая попавших в красочный мир гос. управления и хакнувших его, заставив его давать физически осязаемый результат", - делится впечатлениями Голик.

В настоящее время Голик, уже в качестве советника премьер-министра, занимается реализацией еще более масштабных и амбициозных проектов: строительство моста в Запорожье, объездной дороги в Днепре, 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов и много другого.

Сегодня первый раз в жизни взял в руки книгу, написанную, в какой-то мере, мной. На самом деле, это все условности чья...

Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 16 листопада 2019 р.

Юрий Голик представил книгу о работе в Днепропетровской ОГА

Советник премьера Голик предложил план, как построить сотни школ, садиков и стадионов Советник премьера Голик показал новую таможню
Новости Украины Днепропетровская ОГАЮрий Голик
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