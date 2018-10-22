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"Коли в країні війна, сірого бути не може": відомий рокер про громадянську позицію українських артистів

STYLERЖиття    22.10.2018 - 19:34
Сергій Танчинець (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)
Сергій Танчинець (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)

Сергій Танчинець розповів, чому люди мистецтва повинні мати чітку громадянську позицію

Українські артисти завжди повинні думати перед тим, як щось говорити. Про це сказав відомий музикант, фронтмен рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

" Бо його почують не два-три співрозмовники на кухні, а мільйони людей. За слова потрібно буде відповідати. І неможливо бути поза політикою взагалі - треба сформулювати для себе якусь позицію і відносно неї жити", - зазначив Танчинець в інтерв'ю інтернет-журналу Karabas LIVE.

Рокер підкреслив, що "в той час, коли в країні війна, сірого бути не може".

"Ти або "за", або "проти". Коли в нас буде мир, тоді буде і час для довготривалих дискусій. А зараз треба бути прозорим у своїй позиції", - сказав він і додав, що відмовчуватися - це теж не вихід.

"Якщо ти, наприклад, прийшов на інтерв'ю і тобі задають питання, май силу відповідати на нього. Якщо запитують, чий Крим, а ти вважаєш його російським, то збирай валізи і їдь звідси", - резюмував музикант.

Нагадаємо, нещодавно співак із США випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Раніше з'явився фантастичний кавер на найпопулярнішу українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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