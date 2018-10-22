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"Когда в стране война, серого быть не может": известный рокер о гражданской позиции украинских артистов

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 19:34
Сергей Танчинец (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)
Сергей Танчинец (фото: Facebook/Sergii Tanchynets)

Сергей Танчинец рассказал, почему люди искусства сегодня должны иметь четкую гражданскую позицию

Украинские артисты всегда должны думать перед тем, как что-то говорить. Об этом сказал известный музыкант, фронтмен рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

"Потому что его услышат не два-три собеседника на кухне, а миллионы людей. За слова нужно будет отвечать. И невозможно быть вне политики вообще - надо сформулировать для себя какую-то позицию и в отношении нее жить", - отметил Танчинец в интервью интернет-журналу Karabas LIVE

Рокер подчеркнул, что "в то время, когда в стране война, серого быть не может".

"Ты или "за" или "против". Когда у нас будет мир, тогда будет и время для длительных дискуссий. А сейчас надо быть прозрачным в своей позиции", - сказал он и добавил, что отмалчиваться - это тоже не выход.

"Если ты, например, пришел на интервью и тебе задают вопрос, имей силу отвечать на него. Если спрашивают, чей Крым, а ты считаешь его российским, то собирай чемоданы и езжай отсюда", - резюмировал музыкант.

Напомним, недавно певец из США выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Ранее появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина

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