"Коли я ще раз почую, що Україна встала з колін..." В мережі згадали сильні слова Ліни Костенко

Ліна Костенко була і продовжує залишатися моральним авторитетом для багатьох українців

У мережі згадали сильні слова легендарної української письменниці-шістдесятниці, поетеси Ліни Костенко про "вставання з колін". Пост з цитатою, опублікований на Facebook-сторінці "Повернись живим", за лічені години зібрав понад 1,5 тис. лайків і безліч коментарів.

"Коли я ще раз почую, що Україна встала з колін, я випишуся з українців. Хто встав із колін? Як на мене, теперішнє оце обурення все-таки молодь в основному підняла. Старші дуже переживають, у старших сльози стоять на очах від того, що зараз відбувається. Але сказати, що це Україна встала з колін, не можна, бо ця молодь ніколи не стояла на колінах. Не стояли ж ви на колінах? Як вам ця ідея, що ви стояли на колінах? Навіть я у своєму віці не стояла ніколи на колінах…" - сказала Костенко, коментуючи Євромайдан в 2013 році.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Українці згодні зі словами Костенко і зауважують їхню актуальність сьогодні.

"Не треба, пані Ліно, виписуватися з українців, ні при яких умовах. Тому що ми були, є і будемо вільними. І у нас є не тільки земля, але і ціле небо. І молодь наша це усвідомлює. І правильно ви говорите: вона ніколи не була на колінах. І не буде!" - написала Валентина Карлаш.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Володимир Гірняк зазначив, що це ''вставання з колін'' має російські корені.

"І, судячи по зверненням місцевих рабів до царя, їх там пора знову з колін піднімати. А у нас все буде добре", - підкреслив він.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше онука Ліни Костенко розповіла цікаві деталі з життя своєї бабусі.

Відео: РБК-Україна