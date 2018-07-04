"Коли я ще раз почую, що Україна встала з колін..." В сети вспомнили сильные слова Лины Костенко

Лина Костенко была и продолжает оставаться моральным авторитетом для многих украинцев

В сети вспомнили сильные слова легендарной украинской писательницы-шестидесятницы, поэтессы Лины Костенко о "вставании с колен". Пост с цитатой, опубликованный на Facebook-странице "Повернись живим", за считаные часы собрал более 1,5 тыс. лайков и множество комментариев.

"Когда я еще раз услышу, что Украина встала с колен, я выпишусь из украинцев. Кто встал с колен? Как по мне, настоящее это возмущение все-таки молодежь в основном подняла. Старшие очень переживают, в старших слезы стоят на глазах от того, что сейчас происходит. Но сказать, что это Украина встала с колен, нельзя, потому что эта молодежь никогда не стояла на коленях. Не стояли же вы на коленях? Как вам эта идея, что вы стояли на коленях? Даже я в своем возрасте не стояла никогда на коленях..." - сказала Костенко, комментируя Евромайдан в 2013 году.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Украинцы согласны со словами Костенко и отмечают их актуальность сегодня.

"Не надо, пани Лина, выписываться из украинцев, ни при каких условиях. Потому что мы были, есть и будем свободными. И у нас есть не только земля, но и целое небо. И молодежь наша это осознает. И правильно вы говорите: она никогда не была на коленях. И не будет!" - написала Валентина Карлаш.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Владимир Гирняк подметил, что это ''вставание с колен'' имеет российские корни.

"И, судя по обращениям местных рабов к царю, их там пора снова с колен поднимать. А у нас все будет хорошо", - подчеркнул он.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее внучка Лины Костенко рассказала интересные детали из жизни своей бабушки.

Видео: РБК-Украина