Кількість хворих на кір зростає: у Супрун повідомили загрозливі дані

Фото: Кір в Україні (РБК-Україна)

Лікарі нагадують, що єдиний спосіб вберегтися від кору – це зробити щеплення

З початку 2019 року на кір в Україні захворіло 35 тисяч українців, і зараз рівень захворюваності зростає, а не знижується. Про це повідомляють у МОЗ. Там підкреслюють: єдиний захист – це саме вакцинація.

За новими даними від Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 13-го тижня 2019-го року на кір захворіли 2,254 людини. Із них — 1 113 дорослих та 1 141 дитина. Попри стереотипи про те, що хвороби не можна запобігти, вже давно науково доведено, що щеплення – це один-єдиний надійний захист від кору. Особливо треба робити щеплення, якщо у вашому населеному пункті чи районі зафіксували спалах захворюваності.

У МОЗ констатують: після того, як кілька тижнів спостерігалося падіння показників, рівень захворюваності на кір в Україні знову почав зростати.

Так, протягом 22–28 березня 2019 року найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (260 хворих: 139 дорослих і 121 дитина), Київській (200: 123 дорослих та 77 дітей), Хмельницькій області (177: 93 дорослих та 84 дитини); Львівській області (165: 48 дорослих та 117 дітей) та Харківській області (160: 91 дорослий та 69 дітей).

Загалом з початку 2019 року на кір в Україні захворіло 35 002 людини — 15 886 дорослих і 19 116 дітей. Від ускладнень кору, на жаль, померло 14 людей.

Як захиститися від кору?

Лікарі вже дуже багато разів нагадували про те, що для надійного захисту діти мають отримати дві дози вакцини проти цієї небезпечної хвороби.

У МОЗ при цьому закликають виключно всіх дотримуватися Календаря щеплень.

Фото: Єдиний надійний спосіб захистити себе і оточуючих від кору – вакцинація (РБК-Україна)

Якщо ж ви пропустили якесь зі щеплень, то надолужити вакцинацію треба так швидко, як це можливо. До речі, вакцинація за Календарем проводиться абсолютно безкоштовно для всіх дітей до 18 років. Також це можуть зробити ті, хто знаходиться у групі ризику – учасник ООС, студенти, працівники сфери освіти та медицини, військові.

Що робити, коли лікар сказав, що вакцини немає?

Тоді треба звернутися до головного лікаря медичного закладу, щоб зясувати причину.

Якщо при цьому головний лікар медзакладу не може надати вам необхідну інформацію, то зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Що таке кір?

Це дуже заразна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого.

Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим, заразяться хворобою.

Варто знати, що кір у людини може мати тяжкий перебіг і призвести до дуже серйозних ускладнень. Зокрема, може викликати пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – це саме вакцинація. І діти, і дорослі, які не отримали щеплення, знаходяться у зоні ризику.

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