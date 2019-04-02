Количество больных корью растет: у Супрун сообщили угрожающие данные

Фото: Корью в Украине (РБК-Украина)

Врачи напоминают, что единственный способ уберечься от кори – это прививка

С начала 2019 года корью в Украине заболели 35 тысяч украинцев, и сейчас уровень заболеваемости растет, а не снижается. Об этом сообщают в Минздраве. Там подчеркивают: единственная защита – это вакцинация.

По новым данным от Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 13-й недели 2019-го года корью заболели 2,254 человека. Из них — 1 113 взрослых и 1 141 ребенок. Несмотря на стереотипы о том, что эту серьезную болезнь нельзя предотвратить, уже давно научно доказано, что прививка – это одна-единственная надежная защита от кори. Особенно надо делать прививку, если в вашем населенном пункте или районе зафиксировали вспышку заболеваемости.

В Минздраве констатируют: после того, как несколько недель наблюдалось падение показателей, уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти.

Так, в течение 22-28 марта 2019 года больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных), Киевской (200 больных), Хмельницкой области (177 больных); Львовской области (165 больныхй) и Харьковской области (160 больных).

Всего с начала 2019 года корью в Украине заболело 35 002 человека — 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори, к сожалению, умерло 14 человек.

Как защититься от кори?

Врачи уже очень много раз напоминали о том, что для надежной защиты дети должны получить две дозы вакцины против этой опасной болезни.

В Минздраве при этом призывают исключительно всех соблюдать Календарь прививок.

Фото: Единственный надежный способ защитить себя и окружающих от кори – вакцинация (РБК-Украина)

Если же вы пропустили какой-то из прививок, то наверстать вакцинацию нужно так быстро, как это возможно. Кстати, вакцинация по Календарю проводится абсолютно бесплатно для всех детей до 18 лет. Также это могут сделать те, кто находится в группе риска – участник ООС, студенты, работники сферы образования и медицины, военные.

Что делать, когда врач сказал, что вакцины нет?

Тогда надо обратиться к главному врачу медицинского учреждения, чтобы выяснить причину.

Если при этом главный врач медучреждения не может предоставить вам необходимую информацию, то обратитесь в департамент/управление здравоохранения в вашей области.

Что такое корь?

Это очень заразная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного.

Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти непривитых людей, которые контактируют с больным, заразятся болезнью.

Стоит знать, что корь у человека может иметь тяжелое течение и привести к очень серьезным осложнениям. В частности, может вызвать пневмонию, ушную инфекцию, воспаления мозга (энцефалита) и тому подобное, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори – это вакцинация. И дети, и взрослые, которые не получили прививки, находятся в зоне риска.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала, как получить бесплатные лекарства. Кроме того, она рассказала, что начиная с 1 апреля 2019 года в Украине заработал электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

Также в.а. министра здравоохранения'я рассказала об опасность для здоровья'я глутамата натрия, который есть в составе китайской еды, чипсов, вермишели быстрого приготовления. Она призвала не употреблять такие продукты в пищу никому, а особенно - маленьким детям.