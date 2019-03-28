Супрун рассказала, чем опасны чипсы и китайская еда

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Супрун назвала неожиданные факты о пищевой добавке

Уляна Супрун рассказала о глутамате натрия. По ее словам, зачастую распространенная пищевая добавка провоцирует покраснение лица, учащенное серцебиение, тошноту и слабость. Об этом эксперт сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Глутамат натрия - это соль глутаминовой кислоты. Она встречается в чипсах, вермишели быстрого приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне. Именно глутамат усиливает вкус и запах этих продуктов, а также наше желание их съесть", - пишет эксперт.

Однако все не так плохо, как об этом привыкли говорить. Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, поскольку мы сами создаем глутаминовую кислоту. Однако, когда ее сверх меры - нейроны начинают погибать.

Чрезмерное его потребление может нанести вред здоровью еще по нескольким причинам:

Он в составе так называемой "мусорной еды" - чипсах, сухариках или растворимых супах. Такая пища малопитательна, не содержит клетчатки, витаминов или необходимых нам полезных веществ. Все, что мы с ней получаем - калории и интенсивный вкус, что увеличивает желание есть эту пищу еще чаще.

Глутамат натрия в пище - это свободный глутамат, не связанный с белками. Он быстрее проникает в кровь, поэтому его концентрация резко возрастает. Из-за возникновения таких пиков, чувствительным людям может стать плохо.

Еще одна опасность - содержание натрия. Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

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