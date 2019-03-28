Супрун рассказала, чем опасны чипсы и китайская еда

Супрун назвала неожиданные факты о пищевой добавке
Уляна Супрун рассказала о глутамате натрия. По ее словам, зачастую распространенная пищевая добавка провоцирует покраснение лица, учащенное серцебиение, тошноту и слабость. Об этом эксперт сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
"Глутамат натрия - это соль глутаминовой кислоты. Она встречается в чипсах, вермишели быстрого приготовления, китайской еде, соевом соусе, грибах и курином бульоне. Именно глутамат усиливает вкус и запах этих продуктов, а также наше желание их съесть", - пишет эксперт.
Однако все не так плохо, как об этом привыкли говорить. Многочисленные исследования показали, что от глутамата натрия действительно может быть плохо, но только чувствительным к нему людям. В целом он безопасен в достаточно высоких дозах, поскольку мы сами создаем глутаминовую кислоту. Однако, когда ее сверх меры - нейроны начинают погибать.
Чрезмерное его потребление может нанести вред здоровью еще по нескольким причинам:
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
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Мы сообщали о том, что Супрун предупредила об опасности для здоровья.
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