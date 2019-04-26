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Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в "ЛНР" (фото)

STYLERЖиття    26.04.2019 - 21:02
Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в "ЛНР" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Вибух на шахті "Східкарбон" стався 25 квітня

Вибух на шахті "Східкарбон" в тимчасово окупованій бойовиками "ЛНР" Юр'ївці забрав життя щонайменше 5 людей, і доля ще 12 гірників досі невідома. Трагедія сталася 25 квітня близько 11 ранку, і ватажок "республіки" Леонід Пасічник вже визнав, що у них немає необхідних коштів для порятунку шахтарів. У мережі показали фото з місця події та розповіли подробиці

За словами відомого журналіста і блогера Дениса Казанського, сама шахта являє собою просту копанку - розкопаний стовбур закритої радянської шахти.

"З місць повідомляють, що в шахті не було датчиків метану. Люди працювали на свій страх і ризик, і результат в підсумку виявився закономірним", - написав він у Facebook.

"Влада" ОРЛО вирішили кликати на допомогу російських рятувальників з Ростовської області, хоча можна було звернутися до загону гірничорятувальної служби з вільного Лисичанська - всього в 200 км від місця інциденту.

Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в &quot;ЛНР&quot; (фото)

На території окупованої частини Луганської області на шахті "Східкарбон" 25 квітня прогримів вибух (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

В результаті було втрачено дорогоцінний час, який, можливо, коштував комусь життя, наголосив Казанський.

Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Шахтарі на "Східкарбон" (фото: v-variant.com.ua)

"Мимоволі пригадується останній сезон серіалу "Слуга народу". Там був показаний епізод, коли аварія сталася на шахті у Львівській області, при цьому на допомогу приїхали рятувальники з "Л/ДНР", які врятували гірників. В житті, як бачимо, все відбувається зовсім по-іншому", - додав він.

Відео: YouTube / Artemiy Pertsov

В коментарях до посту журналіста користувачі мережі в цьому контексті зауважують, що життя сильно відрізняється від кіно.

  • Зла іронія полягає в тому, що танки і ГРАДи в "ЛНР" є, а обладнання для порятунку гірників немає....
  • За таких випадків видно, що люди знаходяться на останньому місці пріоритетів. Але самі люди, самі шахтарі не хочуть цього зрозуміти. Ватний мозок іноді загрожує летальним результатом.
  • Життя - це не кіно. І не знаю, на щастя чи на жаль...

В соціальних мережах вже опублікували імена двох загиблих. Це Дмитро Ткач 1975 р.н. і Кальчук Сергій 1985 р.н. Також місцеві відзначають, що на території, підконтрольній "ЛНР", залишилося тільки три загони ВГРЗ, передає "Східний варіант".

Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Загиблі шахтарі (v-variant.com.ua)

Як пише "Новости Донбасса", в "ЛНР" повідомили про підняття на поверхню тіла п'ятого гірника.

Журналіст Євген Спірін зазначив на своїй Facebook-сторінці, що на шахті "Східкарбон" прогриміло щонайменше 5 потужних вибухів метану, під час одного з яких з копанки буквально викинуло вагонетку, яка пролетіла 200 метрів, "як снаряд з гармати".

Він упевнений, що в результаті трагедії ніхто з 17 горяков не вижив - загинула вся зміна.

Також Спірін опублікував в мережі фото з видом на копанку і альтанку, в якій "сім'ям загиблих надається психологічна допомога".

Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Родичі шахтарів у альтанці біля шахти "Східкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Шахта "Східкарбон" була закрита в 2014 році, з 2018 там знову почали добувати вугілля.

Як повідомлялося раніше, в Кабінеті міністрів України призначити виплати сім'ям шахтарів, які загинули внаслідок аварії на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області.

Нагадаємо, що в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом в Дніпропетровській області постраждали 5 чоловік.

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