Кількість жертв зростає: моторошні подробиці вибуху на шахті в "ЛНР" (фото)

Вибух на шахті "Східкарбон" стався 25 квітня
Вибух на шахті "Східкарбон" в тимчасово окупованій бойовиками "ЛНР" Юр'ївці забрав життя щонайменше 5 людей, і доля ще 12 гірників досі невідома. Трагедія сталася 25 квітня близько 11 ранку, і ватажок "республіки" Леонід Пасічник вже визнав, що у них немає необхідних коштів для порятунку шахтарів. У мережі показали фото з місця події та розповіли подробиці
За словами відомого журналіста і блогера Дениса Казанського, сама шахта являє собою просту копанку - розкопаний стовбур закритої радянської шахти.
"З місць повідомляють, що в шахті не було датчиків метану. Люди працювали на свій страх і ризик, і результат в підсумку виявився закономірним", - написав він у Facebook.
"Влада" ОРЛО вирішили кликати на допомогу російських рятувальників з Ростовської області, хоча можна було звернутися до загону гірничорятувальної служби з вільного Лисичанська - всього в 200 км від місця інциденту.
На території окупованої частини Луганської області на шахті "Східкарбон" 25 квітня прогримів вибух (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)
В результаті було втрачено дорогоцінний час, який, можливо, коштував комусь життя, наголосив Казанський.
Шахтарі на "Східкарбон" (фото: v-variant.com.ua)
"Мимоволі пригадується останній сезон серіалу "Слуга народу". Там був показаний епізод, коли аварія сталася на шахті у Львівській області, при цьому на допомогу приїхали рятувальники з "Л/ДНР", які врятували гірників. В житті, як бачимо, все відбувається зовсім по-іншому", - додав він.
Відео: YouTube / Artemiy Pertsov
В коментарях до посту журналіста користувачі мережі в цьому контексті зауважують, що життя сильно відрізняється від кіно.
В соціальних мережах вже опублікували імена двох загиблих. Це Дмитро Ткач 1975 р.н. і Кальчук Сергій 1985 р.н. Також місцеві відзначають, що на території, підконтрольній "ЛНР", залишилося тільки три загони ВГРЗ, передає "Східний варіант".
Загиблі шахтарі (v-variant.com.ua)
Як пише "Новости Донбасса", в "ЛНР" повідомили про підняття на поверхню тіла п'ятого гірника.
Журналіст Євген Спірін зазначив на своїй Facebook-сторінці, що на шахті "Східкарбон" прогриміло щонайменше 5 потужних вибухів метану, під час одного з яких з копанки буквально викинуло вагонетку, яка пролетіла 200 метрів, "як снаряд з гармати".
Він упевнений, що в результаті трагедії ніхто з 17 горяков не вижив - загинула вся зміна.
Також Спірін опублікував в мережі фото з видом на копанку і альтанку, в якій "сім'ям загиблих надається психологічна допомога".
Родичі шахтарів у альтанці біля шахти "Східкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)
Шахта "Східкарбон" була закрита в 2014 році, з 2018 там знову почали добувати вугілля.
Як повідомлялося раніше, в Кабінеті міністрів України призначити виплати сім'ям шахтарів, які загинули внаслідок аварії на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області.
Нагадаємо, що в січні в результаті вибуху на шахті під Павлоградом в Дніпропетровській області постраждали 5 чоловік.