Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в "ЛНР" (фото)

Взрыв на шахте "Схидкарбон" произошел 25 апреля
Взрыв на шахте "Схидкарбон" во временно оккупированной боевиками "ЛНР" Юрьевке забрал жизни по меньшей мере 5 человек, и судьба еще 12 горняков до сих пор неизвестна. Трагедия произошла 25 апреля около 11 утра, и вожак "республики" Леонид Пасечник уже признал, что у них нет необходимых средств для спасения шахтеров. В сети показали фото с места происшествия и рассказали подробности.
По словам известного журналиста и блогера Дениса Казанского, сама шахта представляет собой простую копанку - раскопанный ствол закрытой советской шахты.
"С мест сообщают, что в шахте не было датчиков метана. Люди работали на свой страх и риск, и результат в итоге оказался закономерным", - написал он в Facebook.
"Власти" ОРЛО решили звать на помощь российских спасателей из Ростовской области, хотя можно было обратиться к отряду горноспасательной службы из свободного Лисичанска - всего в 200 км от места инцидента.
На территории оккупированной части Луганской области на шахте "Схидкарбон" 25 апреля прогремел взрыв (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)
В итоге было потеряно драгоценное время, которое, возможно, стоило кому-то жизни, подчеркнул Казанский.
Шахтеры на "Схидкарбон" (фото: v-variant.com.ua)
"Поневоле вспоминается последний сезон сериала "Слуга народа". Там был показан эпизод, когда авария случилась на шахте во Львовской области, при этом на помощь приехали спасатели из "Л/ДНР", которые спасли горняков. В жизни, как видим, все происходит совсем по-другому", - добавил он.
Видео: YouTube / Artemiy Pertsov
В комментариях к посту журналиста пользователи сети в этом контексте отмечают, что жизнь сильно отличается от кино.
В социальных сетях уже опубликовали имена двух погибших. Это Дмитрий Ткач 1975 г.р. и Сергей Кальчук 1985 г.р. Также местные отмечают, что на территории, подконтрольной "ЛНР", осталось только три отряда ВГСО, передает "Восточный вариант".
Погибшие шахтеры (v-variant.com.ua)
Как пишет "Новости Донбасса", в "ЛНР" сообщили о поднятии на поверхность тела пятого горняка.
Журналист Евгений Спирин отметил на своей Facebook-странице, что на шахте "Схидкарбон" прогремело не менее 5 мощных взрывов метана, во время одного из которых из копанки буквально вышвырнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, "как снаряд из пушки".
Он уверен, что в результате трагедии никто из 17 горяков не выжил - погибла вся смена.
Также Спирин опубликовал в сети фото с видом на копанку и беседку, в которой "семьям погибших оказывается психологическая помощь".
Родственники шахтеров в беседка возле шахты "Схидкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)
Шахта "Схидкарбон" была закрыта в 2014 году, с 2018 там опять начали добывать уголь.
Как сообщалось ранее, в Кабинете министров Украины намерены назначить выплаты семьям шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области.
Напомним, что в январе в результате взрыва на шахте под Павлоградом в Днепропетровской области пострадали 5 человек.