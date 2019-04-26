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Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в "ЛНР" (фото)

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 21:02
Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в "ЛНР" (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Взрыв на шахте "Схидкарбон" произошел 25 апреля

Взрыв на шахте "Схидкарбон" во временно оккупированной боевиками "ЛНР" Юрьевке забрал жизни по меньшей мере 5 человек, и судьба еще 12 горняков до сих пор неизвестна. Трагедия произошла 25 апреля около 11 утра, и вожак "республики" Леонид Пасечник уже признал, что у них нет необходимых средств для спасения шахтеров. В сети показали фото с места происшествия и рассказали подробности.

По словам известного журналиста и блогера Дениса Казанского, сама шахта представляет собой простую копанку - раскопанный ствол закрытой советской шахты. 

"С мест сообщают, что в шахте не было датчиков метана. Люди работали на свой страх и риск, и результат в итоге оказался закономерным", - написал он в Facebook.

"Власти" ОРЛО решили звать на помощь российских спасателей из Ростовской области, хотя можно было обратиться к отряду горноспасательной службы из свободного Лисичанска - всего в 200 км от места инцидента. 

Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в &quot;ЛНР&quot; (фото)

На территории оккупированной части Луганской области на шахте "Схидкарбон" 25 апреля прогремел взрыв (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

В итоге было потеряно драгоценное время, которое, возможно, стоило кому-то жизни, подчеркнул Казанский.

Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Шахтеры на "Схидкарбон" (фото: v-variant.com.ua)

"Поневоле вспоминается последний сезон сериала "Слуга народа". Там был показан эпизод, когда авария случилась на шахте во Львовской области, при этом на помощь приехали спасатели из "Л/ДНР", которые спасли горняков. В жизни, как видим, все происходит совсем по-другому", - добавил он.

 Видео: YouTube / Artemiy Pertsov

В комментариях к посту журналиста пользователи сети в этом контексте отмечают, что жизнь сильно отличается от кино.

  • Злая ирония заключается в том, что танки и ГРАДы в "ЛНР" есть, а оборудования для спасения горняков нет....
  • По таким случаям видно, что люди находятся на последнем месте приоритетов. Но сами люди, сами шахтеры не хотят этого понять. Ватный мозг иногда грозит летальным исходом.
  • Жизнь - это не кино. И не знаю, к счастью или к сожалению...

В социальных сетях уже опубликовали имена двух погибших. Это Дмитрий Ткач 1975 г.р. и Сергей Кальчук 1985 г.р. Также местные отмечают, что на территории, подконтрольной "ЛНР", осталось только три отряда ВГСО, передает "Восточный вариант".

Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Погибшие шахтеры (v-variant.com.ua)

Как пишет "Новости Донбасса", в "ЛНР" сообщили о поднятии на поверхность тела пятого горняка.

Журналист Евгений Спирин отметил на своей Facebook-странице, что на шахте "Схидкарбон" прогремело не менее 5 мощных взрывов метана, во время одного из которых из копанки буквально вышвырнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, "как снаряд из пушки".

Он уверен, что в результате трагедии никто из 17 горяков не выжил - погибла вся смена.

Также Спирин опубликовал в сети фото с видом на копанку и беседку, в которой "семьям погибших оказывается психологическая помощь".

Количество жертв растет: жуткие подробности взрыва на шахте в &quot;ЛНР&quot; (фото)

Родственники шахтеров в беседка возле шахты "Схидкарбон" (Фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Шахта "Схидкарбон" была закрыта в 2014 году, с 2018 там опять начали добывать уголь. 

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров Украины намерены назначить выплаты семьям шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Схидкарбон" на оккупированной части Луганской области. 

Напомним, что в январе в результате взрыва на шахте под Павлоградом в Днепропетровской области пострадали 5 человек.

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