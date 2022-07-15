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Колорадські жуки згинуть миттєво: розведіть у воді ці дешеві засоби з продуктового магазину

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П'ятниця 15 липня 2022 11:40
Колорадські жуки згинуть миттєво: розведіть у воді ці дешеві засоби з продуктового магазину Фото: як швидко позбутися від колорадського жука (pixabay.com)
Автор: Styler

Колорадський жук - найбільш шкідлива комаха для картоплі та інших рослин сімейства пасльонових.

Він характеризується вражаючою витривалістю і здатністю генерувати кілька популяцій за один сезон. Без застосування способів боротьби, колорадський жук здатний знищити величезні площі рослин і завдати повної шкоди врожаю.

У матеріалі Styler читайте, як позбутися надовго від цього надокучливого комахи.

Отже, для боротьби зі шкідником вам знадобляться засоби, які можна купити в звичайному продуктовому магазині.

Відмінний спосіб боротьби з жуками

Візьміть пачку сухої гірчиці, потім розведіть її у відрі води, додайте 100 мл столового 9% оцту, ретельно перемішайте і обприскати цією сумішшю бадилля картоплі.

Важливо знати

Велика частина літніх молодих жуків яєць не відкладає, а йде зимувати під землю, щоб на наступний рік активно розмножуватися і завдавати шкоди нашому врожаю.

Примітно, що чим м'якше грунт - тим глибше зариваються на зимівлю жуки, а чим більше глибина зимівлі, тим більше шансів для жука перезимувати в цілості й схоронності незалежно від сили морозів.

На важких грунтах жуки не зариваються дуже глибоко і велика частина їх в період суворих зим гине під землею. На глибині 10 см гине 42% популяції колорадського жука, а на більшій глибині, наприклад, 50 см гине тільки 0,2%.

Читайте також, кращі народні засоби від колорадського жука на картоплі. Вони допоможуть вам у боротьбі зі шкідником.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як крім колорадських жуків можна позбутися від попелиці на городі.

А також писали, що допоможе підвищити врожайність картоплі втричі.

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