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Колорадские жуки сгинут мгновенно: разведите в воде эти дешевые средства из продуктового магазина

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Пятница 15 июля 2022 11:40
Колорадские жуки сгинут мгновенно: разведите в воде эти дешевые средства из продуктового магазина Фото: Как быстро избавиться от колорадского жука (pixabay.com)
Автор: Styler

Колорадский жук - наиболее вредоносное насекомое для картофеля и других растений семейства пасленовых.

Он характеризуется поразительной выносливостью и способностью генерировать несколько популяций за один сезон. Без применения способов борьбы, колорадский жук способен уничтожить огромные площади растений и нанести полный ущерб урожаю.

В материале Styler читайте, как избавиться надолго от этого надоедливого насекомого.

Итак, для борьбы с вредителем вам понадобятся средства, которые можно купить в обычном продуктовом магазине.

Отличный способ борьбы с жуками

Возьмите пачку сухой горчицы, потом разведите ее в ведре воды, добавьте 100 мл столового 9% уксуса, тщательно перемешайте и опрысните этой смесью ботву картофеля.

Важно знать

Большая часть летних молодых жуков яиц не откладывает, а уходит зимовать под землю, чтобы на следующий год активно размножаться и наносить вред нашему урожаю.

Примечательно, что чем мягче почва - тем глубже зарываются на зимовку жуки, а чем больше глубина зимовки, тем больше шансов для жука перезимовать в целости и сохранности независимо от силы морозов.

На тяжелых почвах жуки не зарываются очень глубоко и большая часть их в период суровых зим гибнет под землей. На глубине 10 см гибнет 42% популяции колорадского жука, а на большей глубине, например, 50 см погибает только 0,2%.

Читайте также, лучшие народные средства от колорадского жука на картошке. Они помогут вам в борьбе с вредителем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как кроме колорадских жуков можно избавиться от тли на огороде.

А также писали, что поможет повысить урожайность картофеля втрое.

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