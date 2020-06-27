Комаровський розповів, що має бути всередині кожної аптечки: важливо знати

Комаровський поділився важливими рекомендаціями
Євген Комаровський поділився основними моментами щодо зберігання аптечки невідкладної допомоги. Відповідний пост доктор опублікував в соціальній мережі Instagram.
Для початку лікар радить визначитися з місцем, де буде знаходитися аптечка (наприклад, кухня). Також важливо простежити за тим, щоб вибране місце було:
Аптечка обов'язково повинна бути переносною: перебувати в певній коробці і мати ручку для перенесення. Бажано, щоб коробка мала ізольовані відділи, що дозволяють провести сортування вмісту.
Аптечка повинна захищати вміст від ударів, світла і вологи. Також важливо раз в рік проводити ревізію вмісту аптечки: поповнюйте запаси, звертайте увагу на терміни придатності та цілісність упаковки.
Коробка з набором ліків повинна також включати в себе бинти (марлевий, еластичний, сітчастий), лейкопластир, серветки, медичну косинку, ножиці, пінцет, шприци, одноразові рукавички, рідке мило, охолоджуючий пакет і хладоелемент.
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Автор: Дарья Русина