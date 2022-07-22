Комаровський розповів, куди поділася "зараза"- коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні нікуди не зник, а навпаки - скоро ми побачимо динаміку збільшення випадків захворювання.

Про це розповів заслужений український педіатр Євген Комаровський у програмі "Слава+".

Медик повідомив, що коронавірус нікуди не подівся, а росте стрімко.

"Йде підйом захворюваності, коронавірусу багато. Дві мутації зараз поширюються Омікрона. Вони не дають якоїсь надлишкової смертності, але кількість захворюваності дуже висока", - повідомив Комаровський.

За його словами, зараз немає таких людей, які не хворіли.

Для кого зараз небезпечний вірус

Комаровський пояснив, що, як і раніше, коронавірус небезпечний для літніх людей, а також для тих, у кого є супутні захворювання.

"Тому цих людей треба всіляко ховати і захищати, робити їм бустерні дози вакцин", - сказав лікар.

Він нагадав, що тяжкість хвороби залежить від того, скільки частинок вірусу потрапило в дихальні шляхи. Відповідно носіння масок знижує важку ступінь інфекції.