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Комаровський розповів, куди поділася "зараза"- коронавірус в Україні

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П'ятниця 22 липня 2022 14:02
Комаровський розповів, куди поділася "зараза"- коронавірус в Україні Фото: Комаровський пояснив, що сталося з коронавірусом в Україні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні нікуди не зник, а навпаки - скоро ми побачимо динаміку збільшення випадків захворювання.

Про це розповів заслужений український педіатр Євген Комаровський у програмі "Слава+".

Медик повідомив, що коронавірус нікуди не подівся, а росте стрімко.

"Йде підйом захворюваності, коронавірусу багато. Дві мутації зараз поширюються Омікрона. Вони не дають якоїсь надлишкової смертності, але кількість захворюваності дуже висока", - повідомив Комаровський.

За його словами, зараз немає таких людей, які не хворіли.

Для кого зараз небезпечний вірус

Комаровський пояснив, що, як і раніше, коронавірус небезпечний для літніх людей, а також для тих, у кого є супутні захворювання.

"Тому цих людей треба всіляко ховати і захищати, робити їм бустерні дози вакцин", - сказав лікар.

Він нагадав, що тяжкість хвороби залежить від того, скільки частинок вірусу потрапило в дихальні шляхи. Відповідно носіння масок знижує важку ступінь інфекції.

Раніше Євген Комаровський розповів, як уберегтися від грибка, і як вилікуватися, якщо ви вже захворіли.

Також лікар назвав проблеми з пам'яттю, при яких потрібно до лікаря.

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Доктор Комаровский
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