Комаровський розповів, куди поділася "зараза"- коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні нікуди не зник, а навпаки - скоро ми побачимо динаміку збільшення випадків захворювання.
Про це розповів заслужений український педіатр Євген Комаровський у програмі "Слава+".
Медик повідомив, що коронавірус нікуди не подівся, а росте стрімко.
"Йде підйом захворюваності, коронавірусу багато. Дві мутації зараз поширюються Омікрона. Вони не дають якоїсь надлишкової смертності, але кількість захворюваності дуже висока", - повідомив Комаровський.
За його словами, зараз немає таких людей, які не хворіли.
Для кого зараз небезпечний вірус
Комаровський пояснив, що, як і раніше, коронавірус небезпечний для літніх людей, а також для тих, у кого є супутні захворювання.
"Тому цих людей треба всіляко ховати і захищати, робити їм бустерні дози вакцин", - сказав лікар.
Він нагадав, що тяжкість хвороби залежить від того, скільки частинок вірусу потрапило в дихальні шляхи. Відповідно носіння масок знижує важку ступінь інфекції.
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